Как бродяги захватили в Голландии особняк IT-миллиардера Воложа Уехавший из России олигарх Аркадий Волож выселил из своего дома в Амстердаме так называемых сквоттеров, которые занимаются самозахватом чужого жилья. Теперь он может заселиться туда сам. Как живёт миллиардер? 5 апреля, 21:31 Аркадий Волож. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Михаил Метцель, © Shutterstock / FOTODOM

Почему с Аркадия Воложа санкции сняли

Вот уже третью неделю свободен от евросанкций Аркадий Волож. Он № 101 российского рейтинга Forbes, его состояние оценивают в 1,1 млрд долларов. Когда Крым вернулся в Россию, миллиардер переехал в Израиль, в Тель-Авив. Когда началась спецоперация, он стал называть себя Kazakhstan-born, Israeli tech entrepreneur Arkady Volozh.

Показательная ситуация сложилась в Википедии. На странице Аркадия Воложа буквально идёт война правок. Одни упорно вычёркивают информацию о том, что он — российский миллиардер, другие упорно возвращают.

Википедия не решила, то ли российский, то ли казахстанско-израильский бизнесмен Аркадий Волож. Фото © Wikipedia / Семён Кац

Под американскими санкциями Волож живёт с 2018 года. Кажется, они ему особо не мешали и не мешают. Но едва на него летом 2022-го наложил ограничения Евросоюз, как олигарх сразу осудил СВО, вышел изо всех отечественных компаний и пошёл писать жалобы в суд. Процесс был не быстрый, но принёс успех.

— Решение снять санкции ЕС с Воложа было единогласным, обычно это связано с изменением поведения таких лиц, — прокомментировали журналистам в аппарате МИД ЕС.

Как в амстердамском доме Воложа сквоттеры жили

Аркадий Волож не скрывает амбиции делать IT-бизнес в Европе. Возможно, к этому решению его подтолкнула Америка своими санкциями. Именно после их введения он приобрел в Амстердаме дом у Вондельпарка за 3,4 млн евро. Речь об историческом отреставрированном особняке постройки конца XIX века. Голландские журналисты писали, что узнали о покупке из-за невнимательности Воложа. Он всё оформил через британско-виргинский офшор, но не усмотрел свою фамилию в нотариальном акте.

Амстердамский дом Воложа. Фото © Wikipedia / Марсель Малдер

Только внутри сделали перепланировки и роскошный ремонт, как началась СВО, а за ней прилетели и евросанкции. Пока шли судебные тяжбы, дом захватили сквоттеры. В Европе бездомные имеют право легально занять чужое жильё, если оно слишком долго пустует. Что они там за полтора года учинили, неясно, но наружу были лишь вывешены баннеры, оскорбляющие Воложа за сотрудничество с Россией. Сквоттеров не выселял ни один голландский суд. В итоге, стоило лишь отмениться евросанкциям, они ушли сами, вежливо передав ключи юристам Аркадия Воложа.

Резиденция в Лондоне

У Аркадия Воложа шестеро детей. Одна из дочек, согласно бизнес-регистру Великобритании, имеет британское гражданство и живёт в Лондоне. Её адресом указан построенный до войны краснокирпичный таунхаус на две семьи в Хампстеде — одном из самых дорогих и зелёных районов столицы Англии. По этому же адресу зарегистрирована фирма девушки. На местном риелторском сайте есть карточка дома с фотографиями фасада и интерьерами. Внутри полно антиквариата и картин.























По данным риелторов, этот дом был куплен в 2015 году (вскоре после переезда Воложа в Израиль) за 4 млн фунтов стерлингов. Сейчас актив оценивают почти в 5 млн.

Любопытно, что Великобритания на Аркадия Воложа санкции не накладывала. Приехать в лондонскую резиденцию он мог всегда.

Что осталось у Воложа в России?

Судя по базам, кое-что у голландско-казахско-израильского предпринимателя ещё может оставаться в России. Так, незадолго до спецоперации он часто посещал камерный, всего на шесть квартир клубный дом на Остоженке во 2-м Зачатьевском переулке. Это самый дорогой квартал Москвы, цены соответствующие, и просят в валюте. Как выяснил Лайф, семья Воложа там долгое время занимала (а, возможно, и до сих пор занимает) как минимум пару двухуровневых квартир, каждая стоимостью 7 млн долларов. Прямо сейчас один из дуплексов в этом доме продаётся за аналогичную сумму.















Незаконно занятое здание в Барселоне. На крыше надпись: "Занимай и сопротивляйся!" Фото © Wikipedia Почему в Европе стало популярным движение самовольного захвата чужого жилья? 0 Потому что у них нет своего жилья, вот и захватывают чужое Если захватили дом олигарха, то отрабатывали чей-то заказ Потому что против них нет никаких жестких санкций А что такого, если дом пустует, пусть поживут

Авторы Пётр Егоров