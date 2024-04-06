На особых условиях: Как получить льготы на покупку вторичного жилья Большинство льготных ипотечных программ рассчитаны на покупку жилья от застройщика. При этом не все знают, что часть из них распространяется и на вторичную недвижимость. 5 апреля, 21:35 Льготную ипотеку можно получить и на вторичное жильё. Обложка © ТАСС / Стоян Васев

Как взять льготную ипотеку на вторичную недвижимость

Есть мнение, что льготная ипотека распространяется только на новостройки. Действительно, на вторичном рынке не действует большинство льготных ипотечных программ. Учитывая величину ключевой ставки и высокий процент по обычной ипотеке, этот сегмент рынка становится всё менее доступным для покупателя. Между тем вторичное жильё имеет ряд неоспоримых преимуществ. Оно уже готово к заселению, не надо ждать, пока достроится дом. Вторичное жильё, как правило, расположено в районах с уже сложившейся инфраструктурой и высокой транспортной доступностью. При этом есть льготные программы по ипотеке, которые распространяются и на такую недвижимость.

— В первую очередь стоит присмотреться к семейной ипотеке по кредитной ставке 6%. В рамках программы разрешено приобретать вторичное, то есть уже готовое жильё, но продавцом может выступать только юридическое лицо. По сути, в большинстве своём речь идёт о тех же новостройках, только уже о готовых домах. Это варианты, которые застройщик не распродал на стадии строительства, — рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Взять ипотеку на льготных условиях для покупки вторичного жилья можно по таким программам, как "Дальневосточная ипотека", "Военная ипотека", ипотека для молодых учителей. Также существуют региональные программы, по которым можно получить субсидию или субсидированную ставку по кредиту на приобретение жилья, в том числе и вторичного.

— Это так называемая социальная ипотека. Чаще всего она распространяется на многодетные семьи, очередников, уникальных специалистов или другие категории граждан, которые, по мнению муниципальных властей, нуждаются в улучшении жилищных условий, — пояснила Полина Гусятникова.

Какие льготы можно использовать для покупки квартиры на вторичном рынке

При господдержке взять кредит на квартиру в новостройке можно по ставкам от 3,5 до 8%, при семейной ипотеке — от 3,5 до 6%, IT-ипотеке — от 2,8 до 5%. Также на первичном рынке действуют специальные акции от застройщиков — сезонные скидки, беспроцентная рассрочка и другие. В то же время на вторичке средняя ставка составляет 15,9% и достигает максимального показателя — 20%. Такие высокие проценты делают покупку вторичного жилья с использованием заёмных средств невозможной для многих потребителей. Покупка жилья от собственника кажется реалистичной только за наличные или путём альтернативной сделки. Однако есть ещё одна стратегия — использование льгот от государства, в частности материнского капитала. Так охарактеризовала ситуацию на рынке руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании "НДВ – Супермаркет недвижимости" Елена Мищенко.

По её словам, порядка 10% покупателей вторичного жилья используют эту социальную выплату для улучшения жилищных условий. И этот тренд усиливается. Для сравнения, 10 лет назад сертификат для приобретения жилья применяли лишь единичные потребители.

Использовать деньги из социальной выплаты на улучшение жилищных условий можно сразу. Узнать, как собрать полный пакет документов для покупки недвижимости на маткапитал, помогает Социальный фонд России. При этом уже после приобретения жилья с сертификатом важно наделить детей необходимыми долями в квартире.

— Ещё одна льгота предназначена для участников программы "Молодая семья". Однако претендовать на неё могут далеко не все. Присоединиться к программе могут супружеские пары до 35 лет с детьми или без них, родители-одиночки с одним ребёнком, молодые семьи с детьми, если хотя бы у одного из партнёров есть гражданство РФ. Ещё один важный критерий — реальная необходимость улучшения жилищных условий. В практике нашей компании не было сделок с участниками программы "Молодая семья". Среди очевидных причин отсутствия таких клиентов — долгий период получения льготы и большое количество критериев отбора, под которые подходит лишь малое количество покупателей, — рассказала Елена Мищенко.

Ещё один способ поддержки от государства — частичное погашение ипотеки многодетных семей. Максимальный размер субсидии составляет 450 тысяч рублей. Льготу можно получить только один раз. Воспользоваться этой мерой поддержки могут только семьи, соответствующие ряду характеристик. В частности, необходимо быть родителем трёх и более детей, один из них должен быть рождён не ранее 1 января 2019 года. Заявитель и его дети обязаны иметь российское гражданство. Если оформление ипотеки только планируется, использовать деньги от государства не получится на первоначальный взнос. Средства направляются только на погашение долга.

— Также существуют программы федерального уровня для льготных категорий покупателей квартир, которым требуется улучшение жилищных условий. Среди претендентов на субсидию — молодые учёные, переселенцы из районов Крайнего Севера, вынужденные переселенцы и военные. Условия для каждой отдельной категории необходимо уточнять в каждом конкретном случае в соответствующих органах. При использовании любых льгот и мер поддержки государства при покупке жилья важно не упустить подходящий объект. Дело в том, что многие собственники не понимают принципа действия сертификатов и льгот. Продавец не всегда согласен ждать несколько дней или недель, пока ему не перечислят деньги за квартиру. Важно найти собственника, который готов продать недвижимость участникам льготных категорий и дождаться выплат, — пояснила Елена Мищенко.

Авторы Нина Важдаева