ВС РФ уничтожили 5 тысяч взрывоопасных предметов под Мариуполем с начала года

С начала года сводный отряд разминирования группировки войск "Восток" Вооружённых сил РФ ликвидировал около пяти тысяч боеприпасов под Мариуполем. Как заявили в Минобороны России, имеются в виду не сработавшие на поле боя снаряды артиллерии и РСЗО, а также противотанковые мины.