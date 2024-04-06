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6 апреля, 18:43

ВС РФ уничтожили 5 тысяч взрывоопасных предметов под Мариуполем с начала года

С начала года сводный отряд разминирования группировки войск "Восток" Вооружённых сил РФ ликвидировал около пяти тысяч боеприпасов под Мариуполем. Как заявили в Минобороны России, имеются в виду не сработавшие на поле боя снаряды артиллерии и РСЗО, а также противотанковые мины.

Минобороны сообщило об уничтожении с начала года 5 тыс. взрывоопасных предметов под Мариуполем. Видео © Telegram / Минобороны России

"На протяжении четырёх месяцев отряд занимался по заявкам города Мариуполя и администрации районов. С начала года отрядом найдено, обезврежено и уничтожено около пяти тысяч взрывоопасных предметов", — рассказал командир сводного отряда разминирования с позывным "Барнаул".

Минобороны показало, как лодка ВСУ ушла на дно Днепра после удара российского FPV-дрона
Минобороны показало, как лодка ВСУ ушла на дно Днепра после удара российского FPV-дрона

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр. Минобороны опубликовало видео ликвидации вражеского десанта. Российские солдаты разгромили его с помощью FPV-дронов.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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