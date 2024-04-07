"Давно мертва": Учёный раскрыл шокирующие подробности о звезде Бетельгейзе

Одна из самых ярких звёзд на ночном небе — красный сверхгигант Бетельгейзе — уже давно могла взорваться на фоне "преклонного возраста". Однако человечество ещё не знает об этом, так как яркая вспышка дойдёт до Земли лишь спустя столетия, рассказал астрофизик Вячеслав Авдеев.

Учёный напомнил, что небесное светило удалено от нашей планеты на 600 световых лет — это время, за которое свет преодолеет гигантское расстояние. По последним данным, звезде осталось жить до десяти тысячелетий, однако эти исследования носят лишь примерный характер и Бетельгейзе могла давно выработать остатки горючего.

"Может так получиться, что она взорвалась, вспыхнула, как сверхновая, и это было лет сто назад, а нам ещё лет пятьсот ждать, когда до нас дойдёт. Такое тоже возможно, но, может быть, и не так. Мы это не знаем, к сожалению", — поделился Авдеев с РИА "Новости".