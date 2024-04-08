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8 апреля, 12:04

Почти три сотни украинских дронов сокрушила российская ПВО за сутки

Минобороны РФ: За минувшие сутки средства ПВО сбили 291 украинский беспилотник

За минувшие сутки силы российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 291 беспилотник ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбит 291 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также сбиты четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS ("Хаймарс") и три авиационные управляемые бомбы Hammer ("Хаммер") французского производства. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесла поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах.

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Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили украинскую гаубицу "Акация" в ДНР. Военные РФ применили снаряд "Краснополь".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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