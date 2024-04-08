Почти три сотни украинских дронов сокрушила российская ПВО за сутки

За минувшие сутки силы российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 291 беспилотник ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что также сбиты четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS ("Хаймарс") и три авиационные управляемые бомбы Hammer ("Хаммер") французского производства. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесла поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах.