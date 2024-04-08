На Украине ликвидировали группу вертолётчиков Mad Ducks, известных по событиям в Мариуполе

На Украине, вероятно, уничтожена группа вертолётчиков Mad Ducks, прославившаяся полётами в Мариуполь во время штурма города российскими войсками в марте 2022 года. Эти лётчики на вертолёте Ми-8 вывозили с "Азовстали" старших командиров, иностранных советников и секретные документы. По данным "Российской газеты", был ликвидирован весь экипаж во главе с их командиром, известным по позывному Петрович.