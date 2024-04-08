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8 апреля, 11:12

На Украине ликвидировали группу вертолётчиков Mad Ducks, известных по событиям в Мариуполе

РГ: Уничтожена группа вертолётчиков Mad Ducks во главе с командиром Петровичем

На Украине, вероятно, уничтожена группа вертолётчиков Mad Ducks, прославившаяся полётами в Мариуполь во время штурма города российскими войсками в марте 2022 года. Эти лётчики на вертолёте Ми-8 вывозили с "Азовстали" старших командиров, иностранных советников и секретные документы. По данным "Российской газеты", был ликвидирован весь экипаж во главе с их командиром, известным по позывному Петрович.

Официальных данных о ликвидации Mad Ducks, как и подробностей самой операции по их уничтожению, пока нет.

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А ранее в украинской армии подтвердили гибель двух пилотов-вертолётчиков на территории ДНР. Речь идёт о видео, на котором ВС РФ уничтожают две крылатые машины, находившиеся на площадке подскока — так называют аэродром для кратковременной стоянки, во время которой производят дозаправку и пополняют боекомплект.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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