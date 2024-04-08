7 солнечных затмений, которые изменили ход истории В честь полного затмения Солнца над США, Мексикой и Канадой 8 апреля 2024 года Life.ru собрал самые загадочные случаи, когда нечто эпохальное происходило практически одновременно с редким астрономическим явлением. 8 апреля, 13:01 Солнечные затмения, которые совпали с важными историческими событиями. Коллаж © Life.ru, Unsplash / Bryan Goff

Солнечное затмение — это момент, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. При этом Луна закрывает собой Солнце, отчего на Земле и становится на несколько минут темно, как ночью. При этом лунная тень не накрывает полностью всю обращённую к ней сторону Земли, а движется по поверхности планеты по определённой траектории. Вдоль этой траектории наблюдатели и видят затмение. Солнечные затмения бывают полными, кольцеобразными (когда Луна находится немного дальше от Земли и уже не закрывает собой весь солнечный диск целиком) и частичными. Астрономический механизм солнечного затмения когда-то был неведом человечеству, и в древние времена это захватывающее зрелище вызывало страх и считалось дурным предзнаменованием.

Солнечное затмение 1 мая 1185 года — Чёрный день князя Игоря

Картина Васнецова В.М. "После побоища Игоря Святославича с половцами". Фото © Wikipedia

"И в солнци учинися яко месяць, из рог его яко угль жаров исхожаше", — сказано в Лаврентьевской летописи по поводу солнечного затмения 1 мая 1185 года. В Новгороде, в окрестностях Владимира, судя по описаниям в исторических документах, солнце было полностью закрыто луной. В тех местах, где в это самое время вёл свой полк на половцев князь Игорь Святославич, затмение было частичным, солнечный диск почернел процентов на восемьдесят, "яко месяць". В "Слове о полку Игореве" говорится, что князь увидел в этом зрелище дурное предзнаменование. Вот как это описано, например, в художественном переводе Николая Заболоцкого:

"Но, взглянув на солнце в этот день, подивился Игорь на светило: середь бела дня ночная тень ополченья русские покрыла. И, не зная, что сулит судьбина, князь промолвил: "Братья и дружина! Лучше быть убиту от мечей, чем от рук поганых полонёну".

И, как свидетельствует история, Игорь Святославич оказался прав. Именно так всё и случилось: его войско попало в окружение. Те, кто не был убит, попали в плен, в том числе и сам князь. Позже он благополучно сбежал и потом ещё долго вершил дела княжества, но от наступательной тактики в противоборстве с половцами отказался.

Лунные и солнечные затмения летом 1908 года

Ореольный бурелом вокруг места взрыва Тунгусского феномена. Фотография из журнала "Вокруг света", 1931 год. Оригинальное фото сделано в мае 1929-го. Фото © Wikipedia / Public Domain

Речь не только о том, что через две недели после солнечного затмения обязательно происходит лунное. Летом 1908 года к этой всегдашней череде добавилось нечто экстраординарное. 28 июня происходит солнечное затмение, 30-го — легендарное тунгусское событие. Впрочем, в Сибири затмение тоже оказалось частичным, но тем не менее. Произошедшее у речки Подкаменная Тунгуска принято считать падением метеорита, вот только никаких фрагментов этого самого метеорита с тех самых пор так и не обнаружено. И это породило множество самых фантастических попыток объяснить, что именно тогда повалило и пожгло лес на площади больше двух тысяч квадратных километров. Кстати, недавно российские учёные нашли предполагаемый кратер, образовавшийся в результате падения этого небесного тела.

Затмение 31 мая 1911 года — тьма над затонувшим "Титаником"

Иллюстрация тонувшего "Титаника". Фото © Getty Images / Bettmann / Contributor

К сожалению, Вселенная не предупредила пассажиров легендарного парохода. Правда, в день его спуска на воду, 31 мая 1911 года, была кровавая луна, то есть полное лунное затмение, но тогда это могли сопоставить разве что сами кораблестроители. Трагедию датируют 15 апреля 1912 года. Погибло почти полторы тысячи человек. А 17 апреля полмира увидело солнечное затмение. Над Европой оно было полное, над местом крушения — порядка 40–60%. Несмотря на то что в данном случае астрономическое явление нельзя назвать предвестником беды, многие всё-таки связывают между собой эти два события. Возможно, потому, что вид чёрного солнца очень хорошо иллюстрировал потрясение, которое перенёс мир, узнав о катастрофе в Атлантическом океане.

Затмения 1912–1917гг. — революционное солнце

Выступление В.И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года. Фото © Репродукция ТАСС

И в тот же самый день, 17 апреля 1912 года, в России (под Иркутском), вконец измученные и доведённые до полного отчаяния, рабочие Ленских золотых приисков устроили мирное шествие в знак протеста против адских условий труда и ареста руководителей своего движения. По приказу ротмистра жандармов (это вроде начальника полиции) солдаты открыли по этим людям огонь. Сколько было убито, точно не установлено. По разным данным, от 150 до 270 человек.

Вообще, неоднократно было подмечено, что революционные годы оказались как-то особенно богаты на затмения. Особенно 1917-й. Тогда в России наблюдали два солнечных затмения: 23 января и 19 июня. Соответственно, за каждым из них следовало появление кровавой луны. И многие сочли это предупреждением небес о грядущих потрясениях, в том числе, к примеру, о страшных июльских днях в Петрограде, когда антиправительственное восстание привело к кровопролитию.

28 марта 1968-го Солнце скорбело по Гагарину

Самолёт Юрия Гагарина после крушения. Фото © Airforce.ru

27 марта 1968 года во Владимирской области, в окрестностях города Киржач, разбился МиГ-15УТИ, на борту которого были Юрий Гагарин и Владимир Серёгин. На месте катастрофы стоит мемориал, возле которого по сей день в одном месте видны поломанные тогда самолётом деревья. Гагарину было 34 года, Серёгину — 45. А на следующий день случилось солнечное затмение. Правда, его могли наблюдать разве что где-нибудь в Антарктиде и Тихом океане, но всё равно невольно появляется чувство, что сама Вселенная сделала это в знак траура.

Чёрное солнце и красная луна перед Чернобылем

Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 13 мая 1986 год. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

Солнечное затмение 9 апреля 1986 года тоже было мало где видно, зато последовавшее за ним 24-го числа лунное — на всей погружённой в ночной мрак половине земли. Притом это было именно полное лунное затмение, то есть кровавое полнолуние. Поэтому, когда 26-го числа на Чернобыльской АЭС взорвался реактор, недавнее эффектное небесное явление многим показалось зловещим.

2 сентября 1997 года — траур по принцессе Диане

Букеты в память о погибшей в автокатастрофе принцессе Диане у Кенсингтонского дворца. Фото © Getty Images / Liba Taylor / CORBIS

31 августа 1997 года в автомобильном тоннеле на набережной Сены в Париже разбился автомобиль, в котором помимо водителя (его потом во всём обвинили) ехали принцесса Уэльская Диана, сын египетского миллиардера Доди Аль-Файед и их охранник. Глубина последовавшей скорби и депрессии множества людей (не только в Британии, но и по всему миру) стала неким феноменом и даже предметом научных исследований. Есть статистика о внезапном заметном росте случаев самоубийства после похорон Дианы. На этом фоне не приходится удивляться, что солнечное затмение 2 сентября тоже многими было воспринято не просто как совпадение.

Могут ли затмения влиять на события? © Public Domain А вы верите в то, что затмения и исторические события тесно связаны? 0 Да, на моей жизни это тоже отражалось Нет, они никак не связаны Я думаю, что это придумали невежды

Авторы Адель Романенкова