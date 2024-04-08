Российским водителям запретят убирать триколор с автомобильных номеров
Депутат Хинштейн: Флаг РФ на номерах авто может стать обязательным до конца года
Триколор на автомобильных регистрационных номерах станет обязательным до конца 2024 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Парламентарий рассказал, что к нему обратился один из подписчиков и предложил в обязательном порядке ввести наличие изображения российского государственного флага на регистрационном знаке транспортных средств. Данный запрос депутат направил в правоохранительные органы.
"Я написал по этому поводу запрос в ГУОБДД МВД России, где мне сообщили, что работа в этом направлении уже ведётся и до конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ Р 50577-2018 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования", — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Также депутат отметил, что регистрационные знаки без флага законно изготавливают и реализуют частные компании, которые имеют лицензии от МВД. При этом стоит такие номера вдвое дороже обычных.
А ранее Life.ru рассказывал, что в России сотрудники ГИБДД начали изымать у водителей права за номера, установленные сбоку бампера. Номерной знак у автомобилей должен быть расположен по оси симметрии либо слева от неё, в противном случае водителям выпишут протокол о нарушении.
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