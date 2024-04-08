Российским водителям запретят убирать триколор с автомобильных номеров

Триколор на автомобильных регистрационных номерах станет обязательным до конца 2024 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий рассказал, что к нему обратился один из подписчиков и предложил в обязательном порядке ввести наличие изображения российского государственного флага на регистрационном знаке транспортных средств. Данный запрос депутат направил в правоохранительные органы.

"Я написал по этому поводу запрос в ГУОБДД МВД России, где мне сообщили, что работа в этом направлении уже ведётся и до конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ Р 50577-2018 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования", — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Также депутат отметил, что регистрационные знаки без флага законно изготавливают и реализуют частные компании, которые имеют лицензии от МВД. При этом стоит такие номера вдвое дороже обычных.