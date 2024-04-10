Как миллиардер Михаил Прохоров спонсирует гендерные исследования в России и почему избежал санкций Forbes опубликовал очередной рейтинг самых богатых людей в мире. В 2023 году в нём оказалось 110 российских миллиардеров. Один из них — Михаил Прохоров. Как он живёт? 9 апреля, 21:31 Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM, © Freepik, © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Wikipedia / Daniel Wodischek

Чем занимался Прохоров после начала СВО

В свежем рейтинге богатейших россиян по версии Forbes Михаил Прохоров занял 11-е место. За прошедший год его состояние сократилось на $300 млн и теперь составляет ровно $11 млрд. На этом уровне богатство олигарха колеблется последние лет двадцать. В отдельные годы были всплески. Так, накануне своей единственной президентской кампании в 2012 году он владел 18 миллиардами, а ранее признавался самым богатым человеком в нашей стране.

Михаил Прохоров — один из немногих российских миллиардеров, который избежал санкций. Когда началась спецоперация, иностранные СМИ сообщили, что он якобы совершил так называемую алию (репатриацию) и стал гражданином Израиля. Вскоре продал с большим дисконтом за $90 миллионов футуристическую суперъяхту Palladium — теперь судно принадлежит американскому промышленнику и называется AV. Следом Прохоров нашёл покупателя на земли бывшего военгородка на Рублёвке, сумма сделки — до 2 млрд рублей. В 2023 году бизнесмен заложил ЦБ РФ один из своих ценнейших активов — инвестхолдинг "Ренессанс капитал", а этой зимой перенёс структуру владения данной компании из ЕС в Россию.

Суперъяхта Palladium. Фото © Wikipedia / Daniel Wodischek

Каких взглядов придерживается семья Прохорова

Михаил Прохоров не высказывает свою политическую позицию уже десять лет.

В 2014 году он публично поддержал Андрея Макаревича*, резко осудившего возвращение Крыма. Будущими иноагентами бизнесмен был окружён всю короткую политическую карьеру. Во время президентской кампании 2012-го его поддерживали Алла Пугачёва, Евгений Ройзман*, Леонид Гозман*, Людмила Улицкая* и Макаревич*.

Михаил Прохоров с сестрой. Фото © ТАСС / Денис Вышинский

На сайте Фонда Прохорова есть данные, что он продолжает выступать спонсором и соорганизатором национальной театральной премии "Золотая маска". В год начала СВО эту награду получила пьеса "Финист — Ясный сокол" с признаками экстремизма, за постановку которой в СИЗО отправили режиссёра Евгению Беркович*. Дело было возбуждено по статье об оправдании терроризма.

Михаил Прохоров значится учредителем издания "Новое литературное обозрение", чьим главредом бессменно тридцать лет трудится его старшая сестра Ирина Прохорова. По сути, его сотрудница. Редакционная политика вызывала вопросы у отечественных писателей. Им непонятно, по каким критериям отбираются и публикуются авторы. Сама Прохорова подчёркивает, что для неё важнейшие темы — это постколониализм и исследование гендеров, которых, по её мнению, нельзя путать с полом.

Серия выпускаемых издательством брата и сестры Прохоровых "Гендерных исследований". Фото © Gorky.media

— Положа руку на сердце, меня отмена русской культуры беспокоит гораздо меньше, чем страшная человеческая трагедия, разыгрывающаяся на наших глазах. Ведь каждая третья российская семья имеет украинских родственников, разрываются все личные и социальные связи, бесконечно гибнут люди, — сказала она в интервью летом 2022-го.

— Как вы понимаете, я, мягко говоря, ничуть не симпатизирую имперскости. За последние 30 лет о специфике империй написано много серьёзных исторических трудов, в журнале "Новое литературное обозрение" мы посвятили несколько специальных номеров российской имперской традиции с позиции постколониальных исследований, — добавила она в том же интервью.

А ещё Прохорова среди первых подписала обращение к президенту против СВО.

Где резиденция Прохорова?

До недавнего времени Михаил Прохоров жил в элитном посёлке Немчиново на Рублёвке. Считается, что ещё в девяностые он приобрёл там два с лишним гектара леса, на которых вскоре выросли четыре дворца в барочном стиле, один другого роскошнее. Кругом камеры, высоченные заборы, посты поселковой и личной охраны. Управляется всё это юрлицом Дирекция по строительству и эксплуатации "Осень", чьим учредителем является кипрский офшор Dariaco Holdings. В сумме такое хозяйство может стоить с десяток миллиардов рублей.

Территория ДСЭ "Осень" в рублёвском посёлке Немчиново. Фото © Google

Неизвестно, сколько из дворцов занимает Прохоров. Однако в 2015-м олигарх устроил на этой территории пышное празднество по поводу своего 50-летия. Вечеринка была признана самой дорогой на тот момент в истории бизнес-сообщества новой России. Выступить перед юбиляром приезжали его любимая группа "Машина времени", а также Григорий Лепс и легендарные Boney M со Scorpions. Но главным аттракционом для гостей стал макет в полный рост хрущёвки, где якобы прошло детство миллиардера. Life.ru выяснил, что вряд ли он жил в таких условиях. По советским меркам Прохоров был мажором.





Среди другой недвижимости, которой пользовался Михаил Прохоров, — хоромы в отреставрированном объекте культурного наследия в переулках Остоженки. Цена такого актива — от 200 миллионов рублей.

Фото © 2gis

Как богател Михаил Прохоров

Дед Прохорова по материнской линии воевал с белогвардейцами в Дагестане, в этом же регионе служил потом наркомом здравоохранения. Его отец руководил Управлением международных связей Госкомспорта, что в те времена давало возможность не только выезжать за рубеж, но и распределять такие выезды. Будущий олигарх родился в Москве, вырос не в хрущёвке, а в трёшке брежневки повышенной комфортности (серия домов "башня Вулыха") у ВДНХ, учился в престижной английской спецшколе и Финансовой академии. При этом отслужил в армии, вступил в КПСС.

Сразу после окончания вуза его взяли топ-менеджером в Международный банк экономического сотрудничества, через который вели дела страны Варшавского договора, Куба и Вьетнам. Годы работы там совпали с периодом перестройки. В девяностые Прохоров стал председателем ОНЭКСИМ-банка, прославившегося активным участием в государственных залоговых аукционах. Среди купленных таким образом активов оказался "Норникель". Эту горно-металлургическую компанию Прохоров возглавлял на протяжении нулевых годов.

Баснословно разбогатев, Михаил Прохоров купил и продал баскетбольную команду НБА, возглавлял Союз биатлонистов России, наконец, вполне успешно (третье место, 7,98% голосов) участвовал в президентских выборах 2012 года, продвигал проект "Ё-мобиля".

Как Прохоров ведёт дела, можно предположить по случаю на чемпионате мира – 2011 по биатлону в Ханты-Мансийске. Будучи главой Союза биатлонистов, он импульсивно отстранил тренера от руководства женской сборной прямо по ходу первого этапа гонки. Наставник был в шоке: такой вопрос выносится на тренерский совет и согласуется с Минспортом.

После выборов Михаил Прохоров недолго занимался политикой в своей партии "Гражданская платформа". Но, покинув собственную партию, ушёл в тень.

Почему Прохоров ушёл в тень? 0 Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и не подпасть под санкции Потому что живёт в другой стране и ведёт свой бизнес Я не слежу за жизнью миллиардеров, у меня своих забот хватает

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Пётр Егоров