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9 апреля, 08:44

Технический сбой вызвал гигантские очереди в отделах ГИБДД по Москве и области

Массовый сбой зафиксирован в базе ГИБДД в Москве и Московской области. По данным SHOT, люди с раннего утра не могут получить права и поставить машины на учёт, а всему виной — вчерашнее обновление системы, во время которого, судя по всему, что-то пошло не так.

Застрявшие в очереди люди утверждают, что ожидание затягивается уже на четыре часа, многие не успели на работу.

В ГИБДД Москвы и Подмосковья очереди из посетителей из-за сбоя в работе базы. Фото © SHOT

В ГИБДД Москвы и Подмосковья очереди из посетителей из-за сбоя в работе базы. Фото © SHOT

Ранее сообщалось о том, что женщину развернули на пограничном контроле в московском аэропорту Жуковский из-за ошибок в загранпаспорте. В итоге она лишилась и самого документа, и оплаченной путёвки в Турцию.

Обложка ©

АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Марина Калегина
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