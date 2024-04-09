Технический сбой вызвал гигантские очереди в отделах ГИБДД по Москве и области

Массовый сбой зафиксирован в базе ГИБДД в Москве и Московской области. По данным SHOT, люди с раннего утра не могут получить права и поставить машины на учёт, а всему виной — вчерашнее обновление системы, во время которого, судя по всему, что-то пошло не так.

Застрявшие в очереди люди утверждают, что ожидание затягивается уже на четыре часа, многие не успели на работу.

В ГИБДД Москвы и Подмосковья очереди из посетителей из-за сбоя в работе базы. Фото © SHOT