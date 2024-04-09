"Росатом": На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начали пусконаладочные работы
На первом энергоблоке атомной электростанции "Аккую" в Турции начались пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба "Росатома".
"С ходом работ ознакомился генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв, посетивший площадку сооружения атомной электростанции с рабочим визитом. Делегация руководителей "Росатома" осмотрела строительную площадку, в том числе объекты ядерного и турбинного острова блока № 1, а также береговые гидротехнические сооружения АЭС "Аккую", — говорится в телеграм-канале госкорпорации.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв посетил площадку сооружения АЭС "Аккую" с рабочим визитом. Фото © Telegram / "Росатом"
В "Росатоме" добавили, что специалисты АЭС "Аккую" провели гидравлические испытания бассейна выдержки топлива и ведут монтаж перегрузочной машины, которая будет участвовать в загрузке и выгрузке топлива из реактора. Также полным ходом идёт сборка электродвигателей главных циркуляционных насосных агрегатов.
Кроме того, в ближайшее время состоится важная операция по натяжению стальных канатов системы преднапряжения защитной оболочки. Система значительно повысит прочность и надёжность здания реактора.
Напомним, "Аккую" — первая атомная электростанция, которая строится в Турции. Её возведение с 2018 года проводят с участием российской госкорпорации "Росатом". Станция находится на средиземноморском побережье в турецком городе Гюльнаре. Запуск первого блока состоится в этом году.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев