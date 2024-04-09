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9 апреля, 11:56

"Росатом": На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начали пусконаладочные работы

На первом энергоблоке атомной электростанции "Аккую" в Турции начались пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба "Росатома".

"С ходом работ ознакомился генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв, посетивший площадку сооружения атомной электростанции с рабочим визитом. Делегация руководителей "Росатома" осмотрела строительную площадку, в том числе объекты ядерного и турбинного острова блока № 1, а также береговые гидротехнические сооружения АЭС "Аккую", — говорится в телеграм-канале госкорпорации.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв посетил площадку сооружения АЭС "Аккую" с рабочим визитом. Фото © Telegram / "Росатом"

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв посетил площадку сооружения АЭС "Аккую" с рабочим визитом. Фото © Telegram / "Росатом"

В "Росатоме" добавили, что специалисты АЭС "Аккую" провели гидравлические испытания бассейна выдержки топлива и ведут монтаж перегрузочной машины, которая будет участвовать в загрузке и выгрузке топлива из реактора. Также полным ходом идёт сборка электродвигателей главных циркуляционных насосных агрегатов.

Кроме того, в ближайшее время состоится важная операция по натяжению стальных канатов системы преднапряжения защитной оболочки. Система значительно повысит прочность и надёжность здания реактора.

Напомним, "Аккую" — первая атомная электростанция, которая строится в Турции. Её возведение с 2018 года проводят с участием российской госкорпорации "Росатом". Станция находится на средиземноморском побережье в турецком городе Гюльнаре. Запуск первого блока состоится в этом году.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Никонов
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