"Росатом": На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начали пусконаладочные работы

На первом энергоблоке атомной электростанции "Аккую" в Турции начались пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба "Росатома".

"С ходом работ ознакомился генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв, посетивший площадку сооружения атомной электростанции с рабочим визитом. Делегация руководителей "Росатома" осмотрела строительную площадку, в том числе объекты ядерного и турбинного острова блока № 1, а также береговые гидротехнические сооружения АЭС "Аккую", — говорится в телеграм-канале госкорпорации.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв посетил площадку сооружения АЭС "Аккую" с рабочим визитом. Фото © Telegram / "Росатом"

В "Росатоме" добавили, что специалисты АЭС "Аккую" провели гидравлические испытания бассейна выдержки топлива и ведут монтаж перегрузочной машины, которая будет участвовать в загрузке и выгрузке топлива из реактора. Также полным ходом идёт сборка электродвигателей главных циркуляционных насосных агрегатов.

Кроме того, в ближайшее время состоится важная операция по натяжению стальных канатов системы преднапряжения защитной оболочки. Система значительно повысит прочность и надёжность здания реактора.