"Неисправная ракета не улетит": Эксперт объяснил отмену пуска "Ангары" То, что многие сочли разочарованием, на самом деле — признак качественной подготовки к космическому запуску, считает специалист Российской академии космонавтики. 9 апреля, 14:25 ТАСС / Наталья Бережная

Перенос пуска ракеты "Ангара-А5" на космодроме Восточный показал своевременную диагностику неисправности, заявил в интервью Life.ru член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин, который много лет возглавлял редакции научно-популярных изданий "Русский космос" и "Новости космонавтики".

Напомним, назначенный на 9 апреля 2024 года пуск "Ангары-А5" был отменён за две минуты до старта и, предварительно, перенесён на следующий день. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что произошёл сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты.

— Это показало, что система безопасности и анализа всех параметров носителя и стартового комплекса работает нормально. То есть неисправная ракета, если в ней какой-то сбой или поломка, не улетит, — подчеркнул он.

Как объяснил эксперт, последние этапы подготовки к пуску и сам пуск ракеты проводятся в автоматическом режиме. При этом сам носитель и стартовый комплекс на космодроме оснащены множеством датчиков и компьютеры постоянно анализируют их данные. Игорь Маринин отметил, что сбои случаются перед любым космическим запуском, но при этом крайне важно, чтобы они выявлялись до старта. Он также не исключил, что один из датчиков мог "сбарахлить", то есть сработать в отсутствие реальной неисправности.

Стоит отметить, что перенесённый на 10 апреля пуск должен стать первым стартом "Ангары-А5" с космодрома Восточный. Ранее эти ракеты запускали с космодрома Плесецк. Как пояснил Игорь Маринин, одной из главных задач этого пуска является испытание построенного на Восточном для новых носителей стартового комплекса.

Авторы Адель Романенкова