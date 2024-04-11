День химика ВМФ, Берещенье: Праздники и приметы 11 апреля Государственных праздников 11 апреля в России нет. Поздравляем специалистов радиационной, химической и биологической защиты ВМФ РФ с профессиональным праздником, собираем берёзовый сок и паримся в бане с берёзовым веником на Берещенье. 10 апреля, 21:00 Какие сегодня, 11 апреля, праздники в России? Обложка © Freepik

День специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ РФ

Дата в 2024 году: 11 апреля, четверг.

Профессиональный праздник.

Ежегодно 11 апреля отмечается День химика ВМФ РФ — профессиональный праздник всех сотрудников подразделений радиационной, химической и биологической защиты ВМФ. На флоте специалисты этого профиля появились начиная с 11 апреля 1924 г. На них возлагались обязанности по защите личного состава и судов от воздействия отравляющих веществ.

11 апреля — профессиональный праздник военных химиков. Фото © Wikipedia / RIA Novosti archive

В 1992 году войска химической защиты были упразднены, а на их месте в Российской армии появились войска радиационной, химической и биологической защиты. Сегодня на эту службу возлагается организация радиационного контроля и противохимической защиты кораблей. РХБЗ обеспечивает готовность ВМФ к ответному применению отравляющих средств и постановке дымовой завесы. На вооружение в войска регулярно поступает современная техника: авторазливочные станции АРС-14КМ, системы аэрозольной маскировки нового поколения ТДА-3 и другое оборудование.

Берещенье

Дата в 2024 году: 11 апреля, четверг.

Другие названия: День берёзы, Берещение.

Народный праздник.

Народный праздник Берещенье отмечается 11 апреля (дата по старому стилю 29 марта). В этот день у восточных славян принято было почитать берёзу. Такое название праздник получил за традицию собирать берёзовый сок.

На Берещенье было принято собирать берёзовый сок. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Берёза — почитаемое дерево у многих народов. Она символизирует женское начало, заботу, здоровье и жизнь. Ещё до прихода христианства на Русь люди научились уважать это дерево и бережно относиться к нему, прося помощи и поддержки. Берёза считается капризным и своенравным деревом. Если ей понравился человек, она будет поддерживать его, дарить удачу и счастье. Однако часто просить о помощи нельзя — она может обидеться и "запутать" жизнь человека.

Отдельно выделяли плакучую берёзу, считавшуюся деревом мёртвых. Её не использовали в лечебных целях, только в магии. По поверьям, она связана с загробным миром и к ней приходили, чтобы заручиться поддержкой умерших предков. Считалось также, что на берёзовых ветвях любят сидеть русалки и утопленницы.

Картина "Русалка", художник Константин Васильев. Фото © Travelask.ru

Берёзовые ветви использовали, чтобы изгнать дьявола. До прошлого века берёзовыми розгами наказывали крепостных, лгунов, непослушных детей и нерадивых учеников в школах. Таким образом, берёза — это дерево с двойственной натурой. Она может быть как источником поддержки и благословения, так и символом печали и смерти. Важно относиться к ней с уважением и пониманием её своенравной природы.

Традиции и поверья Берещенья

В день Берещенья, по народному поверью, берёзовый сок обладает особой живительной силой. Его собирают и используют для различных целей.

Беременные женщины ходят к берёзе просить помощи в лёгких родах и здоровья для будущего малыша.

В банях парятся с берёзовыми вениками, чтобы "очистить кровь". Считается, что хлестание себя ветками обновляет, очищает и оздоравливает кровь.

Проводятся обряды по излечению недугов. Больных поят берёзовым соком, который выгоняет слабость и придаёт сил.

Больного ребёнка можно несильно хлестнуть берёзовым прутиком, чтобы он быстрее поправился.

Природные приметы на 11 апреля:

Ранний гром — к холодам.

С запада ветер гонит перистые облака, а горизонт чистый — жди ненастья.

Берёзовые листья распустились раньше ольховых — лето будет засушливым.

Берёзы дают обильный сок — лето будет ненастным.

Сорокины гнёзда располагаются низко — летом будет много гроз.

Именины 11 апреля отмечают:

Ян

Филипп

Потап

Остап

Михаил

Марк

Кирилл

Иван.

Авторы Андрей Соколов