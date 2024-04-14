Во избежание токсичности: Как конфликт на Байконуре привёл к идее строительства ракеты "Ангара" Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный для отечественной космонавтики важный момент. Опытный специалист в этой непростой теме объяснил Life.ru, что новая серия ракет-носителей нужна российскому космосу как минимум по двум причинам. 13 апреля, 21:37 Обложка © ТАСС / Сергей Захарушкин

Необходимость строительства ракеты "Ангара" возникла в первую очередь из-за решения Казахстана запретить России запускать ракеты "Протон", рассказал в интервью Life.ru специалист Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин. Он объяснил, что показавший себя с наилучшей стороны носитель вызывает недовольство Казахстана тем, что в его двигателях используется высокотоксичное топливо диметилгидразин (гептил). Напомним, двигатели носителей "Ангара" работают на керосине и жидком кислороде.

— Они считают, что в случае падения ракетных ступеней "Протона" на территорию Казахстана наносится неизгладимый вред. Это на самом деле неправда, но Казахстан под этим соусом потребовал прекратить запуски. У нас осталось около десяти таких ракет, мы их отстреляем и всё, с производства они сняты. Их надо было чем-то заменить, — сказал эксперт.

Ракета-носитель "Протон-М". Фото © ТАСС / Сергей Казак

Он добавил, что ещё одним основанием для создания носителей серии "Ангара" стала необходимость удешевления строительства ракет. В этих носителях применена так называемая модульная система: в разных ракетах одной и той же серии используются одинаковые универсальные ракетные модули УРМ-1 и УРМ-2.

— Эти модули выпускаются серийно, а потом из них можно собирать что лёгкие, что средние, что тяжёлые ракеты-носители, — объясняет Игорь Маринин.

Меж тем эксперт признаёт, что с точки зрения коммерческих запусков интерес потенциальных заказчиков к "Ангаре" упал после появления на этом рынке ракет Falcon компании SpaceX, а также антироссийских санкций. Тем не менее, с его слов, сейчас ведутся переговоры о возможных заказах на коммерческие запуски аппаратов в космос на ракетах "Ангара" со странами Латинской Америки, Африки и Азии. Игорь Маринин также подчеркнул, что за рубежом тоже хватает проблем со строительством ракет аналогичного класса.

— У Европейского космического агентства никак не полетит Ariane 6, Ariane 5 уже все отстреляли и сняли с производства, а Ariane 6 никак запустить не могут. У японцев большие проблемы с ракетой H-II, как и "Ангара". То есть у Маска практически нет конкурентов, — говорит эксперт.

По его мнению, в ближайшие несколько лет сделать ракеты "Ангара" востребованными на рынке коммерческих запусков будет трудно — предстоит добиться "полной нейтрализации" санкций и получения контрактов.

Авторы Адель Романенкова