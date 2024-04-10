ВСУ потеряли 115 бойцов в двух провальных атаках на Южно-Донецком направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении 10 апреля, 11:36 ВС РФ улучшили положение на Южно-Донецком направлении. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска за сутки успешно отбили две контратаки ВСУ вблизи Никольского в ДНР и улучшили своё положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР", — уточнили в ведомстве.

Украинская армия лишилась на данном направлении до 115 солдат в течение последних суток, добавили в министерстве. Также российскими ударами уничтожены три пикапа противника, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 100-мм противотанковая пушка "Рапира".

Также сообщалось, что российские войска лишили украинскую армии целой базы, где хранились 32 гаубицы и располагались два цеха сборки морских дронов. В деле отличилась наша оперативно-тактическая авиация, беспилотники, а также ракетчики и артиллеристы.

Авторы Татьяна Миссуми