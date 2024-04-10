Путешественница раскрыла секрет, как с первого взгляда выбрать кафе в чужой стране и не отравиться

Качество продуктов в ресторане или точке продажи уличной еды, если вы находитесь за рубежом, можно определить по количеству находящихся там местных жителей. Об этом рассказала тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По её словам, в незнакомом месте лучше ориентироваться не на яркие вывески или накрученные отзывы, а держать путь в то место, где образовалась длинная очередь, пусть и выглядеть это кафе будет не так, как вы мечтали.

"Одним из признаков качественной еды действительно является большое количество местных. Если не знаете, какую точку продажи уличной еды выбрать, идите туда, где самая длинная очередь, — больше вероятность, что в данном заведении свежие продукты. Перед поездкой лучше изучить, какие места в том или ином городе популярные, изучите отзывы, фотоснимки", — добавила эксперт в диалоге с NEWS.ru.

Ансталь рекомендует отдать предпочтение тем ресторанам, что готовят блюда на глазах у клиентов, потому что в таком случае меньше рисков столкнуться с просроченными продуктами. Также нужно оценить состояние самой кухни: в каких условиях готовится еда и в перчатках ли повара.