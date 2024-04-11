На Донецком направлении ВСУ потеряли до 520 бойцов и три бронетранспортёра
Украинская армия за прошедшие сутки потеряла до 520 военнослужащих и три бронетранспортёра на Донецком направлении. Такие данные озвучили журналистам в четверг, 11 апреля, в пресс-службе Минобороны.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777 и пушка М119 производства США, орудие "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", — перечислили в военном ведомстве.
А накануне сообщалось, что российские войска лишили украинскую армию целой базы, где хранились 32 гаубицы и располагались два цеха сборки морских дронов. В деле отличились наша оперативно-тактическая авиация, беспилотники, а также ракетчики и артиллеристы.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo