Появилось видео уничтожения логова ВСУ в лесу на дистанции более 23 км

На Авдеевском направлении расчёт самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" группировки "Центр" ВС РФ нанёс поражения орудиям армии Украины с расстояния более 23 км. Кадры работы артиллеристов опубликовало Минобороны России.

Экипажи "Гиацинт-С" ВС РФ уничтожают цели противника в зоне СВО. Видео © Минобороны России

На опубликованной ведомством записи видно, как артиллерия Российской армии уничтожает украинские орудия северо-западнее Авдеевки. Местоположение орудий противника удалось установить с помощью БПЛА разведки, который передал информацию артиллеристам, в свою очередь нанёсшим удар по средствам поражения ВСУ на дистанции более 23 км. После попадания украинское орудие загорелось, а после этого прогремел взрыв — скорее всего, сдетонировал воспламенившийся боекомплект.

"Характер целей разный бывает. Расстояние разное, на удалении. Сегодня мы работали по плану. Прикрываем свои войска, чтобы не дать контрнаступ врагу совершить, придавливаем к земле своим огнём", — рассказал об ударе командир орудия с позывным Шатёр.