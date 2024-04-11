Появилось видео уничтожения логова ВСУ в лесу на дистанции более 23 км
Экипажи САУ "Гиацинт-С" ВС РФ уничтожили орудия ВСУ на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении расчёт самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" группировки "Центр" ВС РФ нанёс поражения орудиям армии Украины с расстояния более 23 км. Кадры работы артиллеристов опубликовало Минобороны России.
Экипажи "Гиацинт-С" ВС РФ уничтожают цели противника в зоне СВО. Видео © Минобороны России
На опубликованной ведомством записи видно, как артиллерия Российской армии уничтожает украинские орудия северо-западнее Авдеевки. Местоположение орудий противника удалось установить с помощью БПЛА разведки, который передал информацию артиллеристам, в свою очередь нанёсшим удар по средствам поражения ВСУ на дистанции более 23 км. После попадания украинское орудие загорелось, а после этого прогремел взрыв — скорее всего, сдетонировал воспламенившийся боекомплект.
"Характер целей разный бывает. Расстояние разное, на удалении. Сегодня мы работали по плану. Прикрываем свои войска, чтобы не дать контрнаступ врагу совершить, придавливаем к земле своим огнём", — рассказал об ударе командир орудия с позывным Шатёр.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали о том, что бойцам ВС РФ удалось улучшить позиции на Донецком направлении и нанести огневое поражение противнику, в том числе у Часова Яра. Помимо того, Российская армия успешно отбила четыре контратаки подразделений 92-й и 5-й штурмбригад ВСУ в районе Красного Донецкой Народной Республики. Потери украинских войск составили свыше 480 человек.