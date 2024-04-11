Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав научного совета при Совбезе РФ, который создан для обеспечения научно-методологической и экспертно-аналитической работы ведомства. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что председателем научного совета переназначен секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, а его замом остаётся первый заместитель секретаря СБ России Рашид Нургалиев.