Путин утвердил новый состав научного совета при Совбезе РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав научного совета при Совбезе РФ, который создан для обеспечения научно-методологической и экспертно-аналитической работы ведомства. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что председателем научного совета переназначен секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, а его замом остаётся первый заместитель секретаря СБ России Рашид Нургалиев.
Ранее Путин назначил посла по особым поручениям МИД России Виктора Васильева на должность постоянного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности. Распоряжение вступило в силу с момента подписания, то есть с 9 апреля.
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