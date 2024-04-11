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11 апреля, 16:31

Путин утвердил новый состав научного совета при Совбезе РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав научного совета при Совбезе РФ, который создан для обеспечения научно-методологической и экспертно-аналитической работы ведомства. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что председателем научного совета переназначен секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, а его замом остаётся первый заместитель секретаря СБ России Рашид Нургалиев.

Путин сменил постпреда России при ОДКБ
Путин сменил постпреда России при ОДКБ

Ранее Путин назначил посла по особым поручениям МИД России Виктора Васильева на должность постоянного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности. Распоряжение вступило в силу с момента подписания, то есть с 9 апреля.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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