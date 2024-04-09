Путин сменил постпреда России при ОДКБ

Посол по особым поручениям МИД России Виктор Васильев назначен на должность постоянного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

"Назначить посла по особым поручениям МИД РФ Васильева Виктора Львовича постоянным и полномочным представителем РФ при ОДКБ", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом российский лидер освободил от должности постпреда РФ при ОДКБ Микаэла Агасандяна, который занимал данный пост с сентября 2021 года. Оба распоряжения вступают в силу с момента их подписания, то есть с сегодняшнего дня, 9 апреля.