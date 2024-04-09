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9 апреля, 09:50

Путин сменил постпреда России при ОДКБ

Путин подписал указ о назначении Васильева постпредом России при ОДКБ

Посол по особым поручениям МИД России Виктор Васильев назначен на должность постоянного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

"Назначить посла по особым поручениям МИД РФ Васильева Виктора Львовича постоянным и полномочным представителем РФ при ОДКБ", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом российский лидер освободил от должности постпреда РФ при ОДКБ Микаэла Агасандяна, который занимал данный пост с сентября 2021 года. Оба распоряжения вступают в силу с момента их подписания, то есть с сегодняшнего дня, 9 апреля.

Ранее стало известно, что Армения приостановила членство в ОДКБ. Решение было объяснено тем, что организация якобы не соблюдала свои обязательства. Заморозка отношений, пояснил тогда Пашинян, означает отсутствие постпреда и отказ участвовать в мероприятиях высокого и высшего уровня. Позже спикер армянского парламента Ален Симонян сделал менее категоричное заявление: по его словам, у Еревана нет решения выйти из ОДКБ, однако этот вариант не исключён.

В ОДКБ ответили Пашиняну на вопрос о зоне ответственности организации
В ОДКБ ответили Пашиняну на вопрос о зоне ответственности организации
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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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