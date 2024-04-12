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Россиянам рассказали, как очистить одежду от пыльцы деревьев

Доцент Ершова: Уксус поможет убрать с одежды клейкие пятна от тополей

12 апреля, 05:00
Отстирать одежду от пыльцы деревьев бывает довольно сложно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Отстирать одежду от пыльцы деревьев бывает довольно сложно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В весенний и летний период с деревьев падают почечные чешуйки и капает сок. Они не только устилают асфальт, но и попадают на нашу одежду и обувь. Наиболее проблемные в этом плане — клейкие почки тополя (весной) и сок липы (летом, в период её цветения). В почках тополя содержится большое количество липкой смолы ярко-жёлтого цвета и эфирных масел, а сок цветущей липы имеет густую и липкую консистенцию. Эти вещества очень быстро твердеют на воздухе и способны, прилипнув к одежде и обуви, серьёзно их испортить. Привести в порядок такую испачканную одежду или обувь — непростая задача. О том, как с ней справиться, Life.ru спросил у доцента кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елены Ершовой.

Вначале она советует убрать все крупные остатки почек или капель застывшего липового сока. Можно пользоваться ножницами или лезвием — но действовать предельно осторожно, чтобы не повредить ткань или поверхность обуви. Затем оставшиеся пятна на одежде и обуви можно удалить:

  1. Уксусным раствором: смешать уксус с водой в равных пропорциях, нанести на пятно. Оставить на несколько минут, чтобы раствор впитался, затем аккуратно вытереть пятно при помощи мягкой ткани.
  2. Смесью лимонного сока с солью: нанести на пятно, оставить минимум на полчаса, затем застирать вещь с мылом.
  3. Жидкостью для снятия лака (в состав которой входит ацетон): небольшое количество жидкости нанести на пятно от смолы почек или сока липы и очень аккуратно вытереть его с помощью мягкой ткани (также можно использовать ватный диск). Этот способ хорошо подойдёт для обуви.
  4. Мылом для стирки: поверхность изделия в области пятна (ткань одежды или кожу обуви) намочить водой, затем намылить кусочком мыла и тщательно вытереть. Такую процедуру можно повторять несколько раз, если пятно не ушло с первого раза.
  5. Специальными чистящими средствами для удаления пятен от смолы — согласно инструкциям производителя.

После удаления пятна требуется выстирать или вычистить одежду (обувь) в соответствии с инструкцией на этикетке изделия, после стирки убедиться, что пятно полностью сошло, и только потом сушить вещь, отметила собеседница Life.ru.

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Поскольку одежда и обувь изготавливаются из разных материалов и с использованием красок разной стойкости, перед использованием любых очищающих средств не забудьте предварительно протестировать их на малозаметной части изделия, чтобы убедиться, что они его не повредят.

Доцент кафедры профессионального и технологического образования Университета просвещения Елена Станиславовна Ершова

Ранее россиян предупредили, что микробы всегда выживают после стирки. Для того чтобы окончательно избавиться от микроорганизмов, температура должна быть выше 100 градусов, а это невозможно в обычных стиральных машинах.

Авторы
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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