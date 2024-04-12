Россиянам рассказали, как очистить одежду от пыльцы деревьев

В весенний и летний период с деревьев падают почечные чешуйки и капает сок. Они не только устилают асфальт, но и попадают на нашу одежду и обувь. Наиболее проблемные в этом плане — клейкие почки тополя (весной) и сок липы (летом, в период её цветения). В почках тополя содержится большое количество липкой смолы ярко-жёлтого цвета и эфирных масел, а сок цветущей липы имеет густую и липкую консистенцию. Эти вещества очень быстро твердеют на воздухе и способны, прилипнув к одежде и обуви, серьёзно их испортить. Привести в порядок такую испачканную одежду или обувь — непростая задача. О том, как с ней справиться, Life.ru спросил у доцента кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елены Ершовой.