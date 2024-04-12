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12 апреля, 00:44

Четыре беспилотника ВСУ уничтожены силами ПВО в районе Новошахтинска

Четыре беспилотника пытались нанести удар по объектам в Ростовской области, все они уничтожены зенитными комплексами в районе Новошахтинска. Об этом заявил глава региона Василий Голубев, объявив об отбое воздушной тревоги.

"По предварительным данным, в результате атаки пострадавшие и повреждения объектов не зафиксированы. Информация уточняется", — написал он в мессенджере Telegram.

Губернатор Голубев: Системы ПВО отражают атаку дронов в Ростовской области
Губернатор Голубев: Системы ПВО отражают атаку дронов в Ростовской области

А днём ранее украинские беспилотники впервые были замечены в небе над Мордовией. Уничтожено два дрона, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / Anelo

Илья Пушкарев
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