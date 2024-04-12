Четыре беспилотника ВСУ уничтожены силами ПВО в районе Новошахтинска

Четыре беспилотника пытались нанести удар по объектам в Ростовской области, все они уничтожены зенитными комплексами в районе Новошахтинска. Об этом заявил глава региона Василий Голубев, объявив об отбое воздушной тревоги.

"По предварительным данным, в результате атаки пострадавшие и повреждения объектов не зафиксированы. Информация уточняется", — написал он в мессенджере Telegram.