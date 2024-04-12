Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 08:05

Посла Словении вызвали на ковёр в МИД из-за нового враждебного шага

Посла Словении Бавдаж-Курет вызвали в МИД РФ из-за высылки российского дипломата

Посол Словении в РФ Дарья Бавдаж-Курет. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Посол Словении в РФ Дарья Бавдаж-Курет. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет была вызвана в МИД РФ из-за ранее случившейся высылки сотрудника российского посольства из города Любляна. Об этом сообщает ТАСС.

"Посол Словении вызвана в пятницу в МИД России. Это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной 21 марта и объявлением ответных мер", — отметили в дипведомстве РФ.

Словения тайно передала Украине разведывательные БПЛА
Словения тайно передала Украине разведывательные БПЛА

Ранее власти Словении объявили сотрудника Посольства России в Любляне персоной нон грата и выслали его из страны. По данным СМИ, такое решение было мотивировано деятельностью работника, "несовместимой с его дипломатическим статусом".

Каринэ Гевондян
  • Новости
  • словения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров