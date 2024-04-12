Посла Словении вызвали на ковёр в МИД из-за нового враждебного шага
Посла Словении Бавдаж-Курет вызвали в МИД РФ из-за высылки российского дипломата
Посол Словении в РФ Дарья Бавдаж-Курет. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет была вызвана в МИД РФ из-за ранее случившейся высылки сотрудника российского посольства из города Любляна. Об этом сообщает ТАСС.
"Посол Словении вызвана в пятницу в МИД России. Это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной 21 марта и объявлением ответных мер", — отметили в дипведомстве РФ.
Ранее власти Словении объявили сотрудника Посольства России в Любляне персоной нон грата и выслали его из страны. По данным СМИ, такое решение было мотивировано деятельностью работника, "несовместимой с его дипломатическим статусом".