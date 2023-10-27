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Опубликовано 27 октября 2023, 11:10

Словения тайно передала Украине разведывательные БПЛА

Defense News: Словения отправила Киеву несколько разведывательных беспилотников

Украина получила от Словении несколько разведывательных беспилотников Bramor C4EYE производства компании C-Astral. Об этом сообщает издание Defense News. Уточняется, что словенская сторона оставила поставку в секрете и не афишировала информацию о ней.

"Их действительно используют украинцы, и уже некоторое время. У нас есть некоторые каналы связи с войсками, которые используют беспилотники, чтобы получить обратную связь и внести соответствующие улучшения", — сказал представитель компании и оператор БПЛА Ерней Модерц на конференции в чешском Брно.

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Неизвестно, когда именно Словения отправила Киеву беспилотники и сколько точно их было. Также не уточняется, кто отправил БПЛА — компания-производитель или Минобороны страны из собственных запасов. В ведомстве никак не прокомментировали сведения о поставке.

Ранее Лайф писал о том, что США направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 150 миллионов долларов. В него войдут снаряды для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, РСЗО HIMARS, мобильные зенитные и противотанковые комплексы Stinger и Javelin и другое вооружение.

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Илья Суриков
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