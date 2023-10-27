Словения тайно передала Украине разведывательные БПЛА
Defense News: Словения отправила Киеву несколько разведывательных беспилотников
Украина получила от Словении несколько разведывательных беспилотников Bramor C4EYE производства компании C-Astral. Об этом сообщает издание Defense News. Уточняется, что словенская сторона оставила поставку в секрете и не афишировала информацию о ней.
"Их действительно используют украинцы, и уже некоторое время. У нас есть некоторые каналы связи с войсками, которые используют беспилотники, чтобы получить обратную связь и внести соответствующие улучшения", — сказал представитель компании и оператор БПЛА Ерней Модерц на конференции в чешском Брно.
Неизвестно, когда именно Словения отправила Киеву беспилотники и сколько точно их было. Также не уточняется, кто отправил БПЛА — компания-производитель или Минобороны страны из собственных запасов. В ведомстве никак не прокомментировали сведения о поставке.
Ранее Лайф писал о том, что США направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 150 миллионов долларов. В него войдут снаряды для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, РСЗО HIMARS, мобильные зенитные и противотанковые комплексы Stinger и Javelin и другое вооружение.