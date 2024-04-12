Дизайнер рассказала, как выбрать брючный костюм на весну и не прослыть колхозницей

Брючные костюмы уже который сезон радуют потребителей своей уникальностью: они подходят как для походов в мишленовские рестораны, так и для прогулок в парки. Дизайнер Наталья Шумиловская рассказала, что хит этой осени — костюмы оверсайз, так как носить их можно по-разному: и в классической двойке, и в качестве отдельного элемента для самостоятельного образа. По её мнению, на весну необходимо покупать комплекты с более плотной и прочной тканью.

"Так, пиджак оверсайз отлично подойдёт для вечернего образа: можно накинуть его поверх платья на бретельках или, например, надеть с широкими джинсами с завышенной талией и кроп-топом. Широкие длинные брюки без своего компаньона можно сочетать с базовой футболкой и кедами или — более романтичный вариант — с блузкой и лодочками", — поделилась эксперт в диалоге с "Вечерней Москвой".

Основатель бренда одежды посоветовала перед покупкой обращать внимание и на цвет костюма. При выборе цвета нужно ориентироваться на цветотип кожи, чтобы остановиться на наиболее выигрышном варианте. Особенно популярными оттенками сейчас считаются синий, лимонный и цвет спелой вишни.