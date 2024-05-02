Будущая, она же бывшая: Какая звезда станет новой Полярной Во времена фараонов мореплаватели ориентировались совсем не на знаменитую звезду Малой Медведицы, и расчёты астрономов показывают, что ей сравнительно недолго осталось выполнять роль путеводной. 1 мая, 21:37 Поскольку земная ось ходит по кругу, то обнаруживается, что будущие "Полярные звёзды" когда-то уже ими бывали. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Как ни трудно в это поверить, но даже за ничтожно малый срок существования на Земле человечества ночное небо над планетой успело изрядно изменить свой вид. В космосе всё — в вечном движении, звёзды в нашей галактике Млечный Путь не только все вместе обращаются вокруг галактического центра с периодом один круг за 240 миллионов лет, но и при этом смещаются относительно друг друга. Это смещение мы на протяжении своей жизни не замечаем, но астрономы его фиксируют, и они по интенсивности и направлениям этого смещения вычислили, как знакомые нам созвездия выглядели когда-то и какими они станут в будущем. На изображении ниже второй столбик — это созвездия сейчас, слева — они же 50 с лишним тысяч лет назад, а справа, соответственно, — через десятки и десятки тысяч лет с настоящего момента. Особенно поражает ситуация с созвездием Кассиопеи, которое сейчас похоже на перевёрнутую букву "М", а в прошлом и будущем совершенно неузнаваемо.

Видоизменение созвездий на протяжении тысячелетий. Фото © halcyonmaps

Но смещаются не только сами звёзды, несколько смещается и наш с вами "угол зрения", наш ракурс, — смещается ось вращения Земли. Это называется прецессией. Наша планета крутится как юла, только, по нашим меркам, очень медленно. Круг, который ось описывает по небу, она проходит за 26 тысяч лет.

Прецессия земной оси. Фото © Wikipedia / Tfr000

А когда ось "смотрит" прямо или почти (как сейчас) на какую-то звезду, то эта звезда и играет роль Полярной, в астрономии эта функция называется поляриссимой: она в течение ночи остаётся практически на одном месте, в то время как все остальные звёзды кружатся бесконечной каруселью. За это её и ценили мореходы.

Почти неподвижная Полярная звезда и окружающие звёзды (фотография, сделанная с длинной экспозицией). Фото © Wikipedia / Udo Kügel

Так вот, наша нынешняя поляриссима — альфа Малой Медведицы — таковой была не всегда, ей на это отведён в общей сложности примерно двухтысячелетний срок: она "вступила в должность" приблизительно при Владимире Мономахе, в XII веке, и "покинет пост" в первой половине четвёртого тысячелетия. Куда же потом будет указывать земная ось? На этот счёт составлена подробная картина: воссозданы десятки тысяч лет вращения этой планетарной юлы.

Смещение направления земной оси над Северным полушарием Земли на протяжении тысячелетий. Фото © Wikipedia / Voproshatel

И выходит, что дальше ось отправится в созвездие Цефея, и "Полярными" несколько тысяч лет подряд поочерёдно будут звёзды Альраи, Альфирк и Альдерамин. Вернее, они будут "почти Полярными", потому что всё-таки заметно дальше будут находиться от той точки, куда будет указывать планетная ось. Примерно с девятого по тринадцатое тысячелетие она будет проходить довольно близко к Денебу в созвездии Лебедя, далее роль Полярной перейдёт к знаменитой Веге (одной из самых ярких звёзд земного небосвода), а ещё через несколько тысяч лет ось будет направлена чётко на не очень яркую звезду Тубан созвездия Дракона. Кстати, она, как и Полярная, на самом деле не одиночная звезда, их там две: одна почти в семь раз крупнее Солнца, вторая поменьше.

Что интересно: поскольку земная ось ходит по кругу, то обнаруживается, что будущие "Полярные звёзды" когда-то уже ими бывали. К примеру, Вега исполняла эту роль во времена кроманьонцев — 15 тысяч лет назад. А Тубан был во времена древнеегипетской цивилизации. Вокруг Тубана по ночам водили хороводы звёзды, когда строили первые египетские пирамиды. Правда, в эпоху строительства трёх знаменитых пирамид Гизы и расцвета Древнего Египта уже была другая поляриссима: ею была звезда Кохаб, бета Малой Медведицы.

Авторы Адель Романенкова