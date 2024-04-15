Ходоки под Русский мир: Зачем Таллин хочет объявить РПЦ террористами Эксперты считают, что на Эстонии Запад "обкатывает" операцию НАТО по запрету деятельности РПЦ в Восточной Европе для того, чтобы ослабить влияние России в странах, где исторически сильны связи с Московским патриархатом. 14 апреля, 21:28 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото © LIFE / Андрей Тишин

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс хочет признать Русскую православную церковь (РПЦ) "террористической организацией". Он намерен предложить эту инициативу парламенту, основываясь на экспертизе собственного министерства и оценке службы безопасности. Православие — крупнейшая христианская конфессия в Эстонии, поэтому борьба с русской церковью и культурой становятся главным оружием против влияния Москвы в Восточной Европе. Но не только. Известно, что в Таллинне расположен крупнейший в Восточной Европе киберцентр НАТО. Прибалтика давно является для США полигоном для отработок новейших военных технологий и операций, считают эксперты.

Кадры эфира с главой МВД Эстонии Лаури Ляэнеметсом, который заявил, что намерен добиться признания деятельности РПЦ как "террористической". Видео © Telegram / СОЛОВЬЕВ

— Как следствие, я смогу обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации (Эстонской православной церкви Московского патриархата. — Прим. ред.), — заявил в эфире местного СМИ Ляэнеметс.

На постсоветском пространстве идёт дерусификация, поэтому борьба с русской церковью и культурой становятся главным оружием против влияния Москвы в Восточной Европе.

Подготовка к операции по дискредитации

Если вспомнить события последних месяцев, связанные с началом атак на Эстонскую православную церковь Московского патриархата, то первые звоночки начались в январе 2024 года. Напомним, Таллин решил не продлевать вид на жительство главе Эстонской митрополии РПЦ 66-летнему митрополиту Евгению (Валерию Решетникову), поскольку он якобы внезапно стал представлять угрозу безопасности Эстонии. Чиновники назвали причину — поддержка СВО.

Православие по натовскому образцу

Большинство эстонцев, раньше бывших лютеранами, теперь атеисты, а 16% граждан страны считают себя православными, напомнил Life.ru публицист и общественный деятель Егор Холмогоров.

— Русское православие — важная часть идентичности русского населения в Эстонии. В Эстонии проживает 23% русских. Таллин уже не первое десятилетие пытается извести у себя конфессию и навязать "эстонское православие" под эгидой раскольничьего "Константинопольского патриархата". Это такое как бы православие по натовскому образцу, — отмечает Егор Холмогоров.

По словам Холмогорова, пользуясь конфликтом на Украине, власти Эстонии пустили в ход экстремальные средства. Разумеется, никаким терроризмом православные не занимаются ни в Эстонии, ни где-то ещё. При этом именно в Эстонии скрылась убийца Дарьи Дугиной, убегая из России после теракта, — там её ждали и встречали.

— Православию не впервые переживать террор и запреты. И таким образом Эстония подрывает только своё государство, национальный и религиозный мир. И это ей аукнется в скором будущем, — считает Холмогоров.

Речь идёт о долгосрочной русофобской политике Запада, попытке исключить нашу культуру и РПЦ из общественной жизни стран Европы, напоминает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— Это необходимая часть идеологического обеспечения колониальной политики в отношении Украины, а теперь и Прибалтики. Для этого важна ликвидация наших структур, институтов, проявлений, которые могут вызывать позитивное отношение к россиянам. От книг Достоевского и музыки Рахманинова до русского православия. Не исключено, что опять-таки ставится цель захвата храмовых построек, как это было на Украине, захвата принадлежащего епархиям за рубежом имущества, — считает Мендкович.

Он уверен, что Запад показывает ещё раз, насколько важно России противостоять агрессии из Европы и США, отстаивать свою свободу, освобождать Украину от НАТО. Потому что в случае неудачи россиян ждет культурный геноцид.

— Русская православная церковь Эстонии никому не мешала. Соответственно, инструментом продвижения каких-то русских ценностей она тоже не могла служить в силу своей малочисленности в этой стране, так же как и использоваться для агитации и пропаганды, — считает профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло. — То есть у Таллина не было никаких причин проводить репрессии в отношении РПЦ. Однако для чего Эстония демонстративно закрывает церковь, высылает священников в крайне оскорбительной форме? Для того чтобы вызвать болезненную реакцию России.

Киберцентр НАТО — штаб операций против России

Информационная политика и атаки на РПЦ могут координироваться из разных центров влияния в Прибалтике. Но не исключено, что к разработке и подготовке этой операции причастно подразделение военно-политического блока Североатлантического альянса — киберцентр НАТО (CCDCOE), расположенный в Таллине. В мае прошлого года к нему присоединилась и Украина. Учитывая, что Киев начал первым запрещать Московский патриархат ещё до СВО, вектор действий руководства Эстонии очевиден.

К подготовке операции может быть причастно подразделение военно-политического блока Североатлантического альянса — киберцентр НАТО (CCDCOE), расположенный в Таллине. Фото: © AP Photo / John Minchillo

— На Прибалтике очень часто "обкатываются" различные военно-политические технологии. Это как некая зона, где можно всё и ничего не запрещено. Поэтому такие действия выглядят как попытка создать некий прецедент для ЕС, чтобы ослабить позиции РПЦ в Восточной Европе в дальнейшем. Например, в Сербии, где очень сильны православные связи с Россией, аналогичный запрет в случае успешной апробации на Прибалтике и других соседях станет крайне болезненным и ослабит позиции России, — считает глава ЧРК Роман Ромачев.

Эксперт приводит в пример публикацию одной из площадок западных мозговых центров, где обсуждается роль РПЦ. Одним из главных тезисов статьи является "стратегическое значение Русской православной церкви" в распространении мягкой силы России.

Так, согласно выводам профессора права фонда Томса юридического колледжа Университета Теннесси Роберта С. Блитта, "РПЦ особенно важна для кампании Кремля на Балканах, поскольку она представляет собой воплощение, особенно среди сербов, общей идентичности и истории, которые лежат в основе привлекательности России". Текст вышел под заголовком "Русская православная церковь — инструмент влияния Кремля на Балканах".

— Подобные мозговые центры официально признают, что РПЦ является одним из инструментов влияния России на Восточную Европу. В данном случае на Балканский регион. Поэтому, конечно, объявив РПЦ террористической организацией, они поставят некий крест на возможности переговоров и попытаются запретить всё, что связано с русским православием в тех странах, где РПЦ присутствует, — резюмирует Ромачев.

Авторы Елена Ладилова