Кремль отреагировал на нападки Эстонии в адрес Московского патриархата

В Кремле отреагировали на предложение главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Московский патриархат "террористической" организацией. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данную инициативу никак нельзя назвать умной.

"Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений", — заключил представитель Кремля.