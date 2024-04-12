Кремль отреагировал на нападки Эстонии в адрес Московского патриархата
Песков счёл не самой умной идею главы МВД Эстонии насчёт Московского патриархата
В Кремле отреагировали на предложение главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Московский патриархат "террористической" организацией. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данную инициативу никак нельзя назвать умной.
"Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений", — заключил представитель Кремля.
Ранее абсурдное высказывание эстонского политика прокомментировали и в РПЦ. По словам Владимира Легойды, своими словами глава МВД Эстонии вернул страны в тёмные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм.
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