В телефоне погибшего военнослужащего ВСУ нашли видео избиения солдата офицером

Российские бойцы нашли в телефоне украинского военнослужащего, погибшего на Херсонском направлении, видео с доказательством "дедовщины" в ВСУ. На нём — то, как офицер избивает мобилизованного солдата.

"Украинский офицер на позициях на Херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьёт его, нецензурно выражается и стреляет в его направлении из автомата", — рассказал собеседник РИА "Новости".

Был ли солдат ранен или убит, неизвестно. Его судьбу устанавливают российские военнослужащие.