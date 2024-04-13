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13 апреля, 06:21

В телефоне погибшего военнослужащего ВСУ нашли видео избиения солдата офицером

Российские бойцы нашли в телефоне украинского военнослужащего, погибшего на Херсонском направлении, видео с доказательством "дедовщины" в ВСУ. На нём — то, как офицер избивает мобилизованного солдата.

"Украинский офицер на позициях на Херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьёт его, нецензурно выражается и стреляет в его направлении из автомата", рассказал собеседник РИА "Новости".

Был ли солдат ранен или убит, неизвестно. Его судьбу устанавливают российские военнослужащие.

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Ранее Владимир Зеленский признал факт дезертирства в рядах ВСУ. По его словам, из-за одного такого случая другое подразделение украинской армии попало в окружение и было уничтожено.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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