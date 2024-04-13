Зеленский признал факт дезертирства в украинской армии
Зеленский подтвердил дезертирство подразделения ВСУ, приведшее к окружению солдат
Одно из подразделений ВСУ дезертировало, в результате чего другие украинские военнослужащие попали в окружение, многие из них погибли. Об этом рассказал Владимир Зеленский на встрече со студентами из Черновцов.
"Ну представьте себе, что люди поговорили между собой — и какой-то коллектив ушёл со своего места. <…> И они ушли, [после чего] окружили большое количество людей — и всех их убили", — сообщил Зеленский, возразив против объявления общей амнистии для дезертиров.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю в российский плен сдался двадцать один украинский военный. А помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал о том, что некоторые взятые в плен украинцы просят, чтобы им дали российское гражданство.
ТАСС / EPA / TOMS KALNINS