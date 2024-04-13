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13 апреля, 04:37

Зеленский признал факт дезертирства в украинской армии

Зеленский подтвердил дезертирство подразделения ВСУ, приведшее к окружению солдат

Одно из подразделений ВСУ дезертировало, в результате чего другие украинские военнослужащие попали в окружение, многие из них погибли. Об этом рассказал Владимир Зеленский на встрече со студентами из Черновцов.

"Ну представьте себе, что люди поговорили между собой — и какой-то коллектив ушёл со своего места. <…> И они ушли, [после чего] окружили большое количество людей — и всех их убили", — сообщил Зеленский, возразив против объявления общей амнистии для дезертиров.

ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении
ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю в российский плен сдался двадцать один украинский военный. А помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал о том, что некоторые взятые в плен украинцы просят, чтобы им дали российское гражданство.

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ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Лариса Сафронова
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