Зеленский признал факт дезертирства в украинской армии

Одно из подразделений ВСУ дезертировало, в результате чего другие украинские военнослужащие попали в окружение, многие из них погибли. Об этом рассказал Владимир Зеленский на встрече со студентами из Черновцов.

"Ну представьте себе, что люди поговорили между собой — и какой-то коллектив ушёл со своего места. <…> И они ушли, [после чего] окружили большое количество людей — и всех их убили", — сообщил Зеленский, возразив против объявления общей амнистии для дезертиров.