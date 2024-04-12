Украинская сторона за прошедшую неделю лишилась почти 350 бойцов на Херсонском направлении. Кроме того, киевский режим потерял шесть американских гаубиц М777. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Противник потерял свыше 335 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США", — говорится в сообщении российского оборонного министерства.

В ведомстве также уточнили, что за этот период российские военные нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населённых пунктов Работино, Мирное, Степовое, Павловка Запорожской области, Михайловка и Новотягинка Херсонской области.