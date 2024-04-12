ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении
Украинская сторона за прошедшую неделю лишилась почти 350 бойцов на Херсонском направлении. Кроме того, киевский режим потерял шесть американских гаубиц М777. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"Противник потерял свыше 335 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США", — говорится в сообщении российского оборонного министерства.
В ведомстве также уточнили, что за этот период российские военные нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населённых пунктов Работино, Мирное, Степовое, Павловка Запорожской области, Михайловка и Новотягинка Херсонской области.
"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике одной горно-штурмовой, трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", — уточнили в МО РФ.
Кстати, за этот период в плен нашим военным сдались более 20 украинских солдат. Стоит отметить, что это ощутимо больше в сравнении с предыдущей неделей, когда добровольно сложили оружие только семеро бойцов ВСУ.
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