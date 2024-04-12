Более 840 военных недосчитались ВСУ по итогам недели на Южно-Донецком направлении
Потери украинской армии на Южно-Донецком направлении за неделю составили более 840 военных. Об этом сообщили журналистам в пятницу, 12 апреля, в пресс-службе Минобороны.
Среди потерь противника в ведомстве также упомянули два танка, две боевые бронемашины, 25 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 американского производства.
А накануне в Минобороны рассказали об ударе возмездия по ТЭК Украины. Ракетный удар был нанесён по ТЭЦ, питающей сразу несколько областей страны. Кроме того, этой ночью по всей Незалежной звучала воздушная тревога, взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.
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