Осуждённый за опасные опыты над детьми китайский учёный вернулся к работе

Китайский учёный Хэ Цзянькуй, которого осудили в КНР за незаконный генетический эксперимент над детьми, вернулся к работе. Об этом сообщает японская газета Mainichi Shimbun.

С 2016 года исследователь редактировал геном человеческих эмбрионов, пытаясь добиться ослабления влияния ВИЧ на организм человека путём искусственного "выключения" гена CCR5. В таинственном эксперименте приняли участие двойняшки Лулу и Нана, а также ещё один малыш. По словам Хэ, в настоящее время эти дети живут обычной жизнью и ходят в детский сад.