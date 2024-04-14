Осуждённый за опасные опыты над детьми китайский учёный вернулся к работе
Mainichi Shimbun: Ставивший опыты над детьми учёный из Китая вернулся к работе
Хэ Цзянькуй. Обложка © ТАСС / AP
Китайский учёный Хэ Цзянькуй, которого осудили в КНР за незаконный генетический эксперимент над детьми, вернулся к работе. Об этом сообщает японская газета Mainichi Shimbun.
С 2016 года исследователь редактировал геном человеческих эмбрионов, пытаясь добиться ослабления влияния ВИЧ на организм человека путём искусственного "выключения" гена CCR5. В таинственном эксперименте приняли участие двойняшки Лулу и Нана, а также ещё один малыш. По словам Хэ, в настоящее время эти дети живут обычной жизнью и ходят в детский сад.
Деятельность китайского учёного раскрыли в 2018 году. О своём исследовании он не рассказывал властям. В результате Хэ осудили на три года, лишили университетских званий и бизнеса. После освобождения исследователь захотел продолжить опыты над детьми, чтобы найти средство для излечения от болезни Альцгеймера и мышечной дистрофии Дюшенна. В интервью японским журналистам Хэ заявил, что намерен использовать для экспериментов "выброшенные" эмбрионы и придерживаться местного и международного законодательства.