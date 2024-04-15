Армения может начать принимать нелегалов из Британии, узнали СМИ

Великобритания начала переговоры с рядом стран, которые в перспективе смогут принимать высылаемых из Соединённого Королевства нелегальных мигрантов, пишет The Times со ссылкой на соответствующие документы. Диалог ведётся с Ботсваной, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Арменией.

Также в британском МИД обсуждали возможность такого сотрудничества с Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу и Эквадором, однако в ведомстве не считают, что их власти будут заинтересованы в этом. Также у дипломатов есть резервный список государств, с которыми можно начать диалог. В этом списке числятся, в том числе, Ангола, Кабо-Верде, Танзания, Того, Сенегал и Сьерра-Леоне.

В свою очередь, Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались обсуждать этот вопрос. Подчёркивается, что планируемые соглашения подобны тем, что ранее были достигнуты с Руандой.