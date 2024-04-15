Армения может начать принимать нелегалов из Британии, узнали СМИ
The Times: Британия договаривается с Арменией об отправке туда нелегалов
Великобритания начала переговоры с рядом стран, которые в перспективе смогут принимать высылаемых из Соединённого Королевства нелегальных мигрантов, пишет The Times со ссылкой на соответствующие документы. Диалог ведётся с Ботсваной, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Арменией.
Также в британском МИД обсуждали возможность такого сотрудничества с Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу и Эквадором, однако в ведомстве не считают, что их власти будут заинтересованы в этом. Также у дипломатов есть резервный список государств, с которыми можно начать диалог. В этом списке числятся, в том числе, Ангола, Кабо-Верде, Танзания, Того, Сенегал и Сьерра-Леоне.
В свою очередь, Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались обсуждать этот вопрос. Подчёркивается, что планируемые соглашения подобны тем, что ранее были достигнуты с Руандой.
Напомним, как писали британские СМИ, Лондон уже полтора года ищет страны, способные принимать высылаемых им нелегальных мигрантов. Планировалось, что соглашение с Руандой будет заключено ещё осенью, однако в страну до сих пор не отправили ни одного человека. В МИД предупреждали, что у Лондона есть планы высылать в Африку и украинцев, хотя тогдашний премьер-министр Борис Джонсон отрицал это.
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