В правительстве поддержали идею разрешить всем приставам применять оружие

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект о праве всех судебных приставов применять оружие в определённых случаях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Ранее с этой инициативой выступило Министерство юстиции. Текст законопроекта доступен на портале правовой информации. В настоящее время использовать огнестрельное оружие и специальные средства могут только приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, которые прошли спецподготовку и проверки, в том числе военно-врачебную экспертизу.

Также инициатива предлагает дать Минюсту полномочия утверждать список должностей сотрудников, которые будут иметь право носить, хранить и применять эти средства, а также порядок принятия решений об обеспечении безопасности должностных лиц органов принудительного исполнения при прохождении ими службы.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии, предполагается внести изменения в закон "Об органах принудительного исполнения РФ". При этом все приставы, которые получат право применять оружие и спецсредства, будут обязаны проходить спецподготовку и периодическую (минимум один раз в год) проверку на пригодность к таким действиям.

Кроме того, согласно поправкам, приставы перед применением оружия должны будут предупредить об этом и предоставить достаточно времени для выполнения их требований, если промедление не угрожает жизни и здоровью. В обязанности приставов будет входить и обеспечение первой помощи лицам, получившим телесные повреждения.