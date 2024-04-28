Двойной стандарт: Как в этом году оплатят работу в майские праздники В этом году оплата работы в майские праздники затронет большее количество сотрудников. Сами каникулы будут долгими. Какие нюансы нужно учесть сотрудникам, которым предстоит работа в праздники? 27 апреля, 21:31 Юристы рассказали, как оплатят работу в майские праздники. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

На май выпадает сразу два праздника. 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда, а 9 мая — День Победы. В этом году россияне будут отдыхать два раза по четыре дня подряд. Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая, а затем с 9 по 12 мая. Впрочем, пока одни сотрудники будут отдыхать, другие будут работать. Что касается оплаты труда в праздники, то она может значительно различаться.

Если сотрудник работает в праздничные дни, то оплата труда производится не менее чем в двойном размере. Об этом говорится в статье 153 ТК РФ. При этом конкретные размеры платы за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

— В соответствии со статьёй 113 ТК РФ, привлечение сотрудников к труду в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия. Это происходит, если необходимо сделать непредвиденные работы, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная деятельность организации в целом, её отдельных структурных подразделений или индивидуального предпринимателя, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается только в определённых случаях. Например, для предотвращения катастроф, аварий и устранения их последствий, а также если необходимо предотвратить или устранить последствия несчастных случаев.

Также сотрудников могут вызвать ⁠для проведения работ, предусмотренных введением чрезвычайного или военного положения, при угрозе жизни и здоровью населения.

— Оплата труда в нерабочие дни, установленные указом президента РФ, производится в обычном размере. Наличие в календарном месяце таких дней не является основанием для снижения заработной платы, — добавил Пётр Гусятников.

Таким образом, пояснила юрист Елена Кузнецова, за работу в праздники сотруднику должны заплатить как минимум в два раза больше. При этом по соглашению с работодателем прибавку могут сделать и в трёхкратном, и в четырёхкратном размере. Сотрудник имеет право и на альтернативное поощрение. Так, вместо двойной оплаты труда работник вправе взять отгул.

— Отдельно стоит отметить, что сдельщикам должны заплатить за труд не менее чем по двойным сдельным расценкам. Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, за работу в праздники положена оплата не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки. Важно учитывать, что оплата в повышенном размере производится именно за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на них приходится лишь часть рабочего дня или смены, то в повышенном размере оплачивается не целый день, а часы, попадающие на праздник, — пояснила Елена Кузнецова.

Кстати, рабочий день сокращается на час, если за ним идёт нерабочий праздничный день. В субботу или воскресенье, на которые перенесли будний день, рабочий день тоже станет на час меньше. При этом когда после рабочего дня идёт присоединённый к празднику выходной, то рабочий день не сокращается. Как следует из производственного календаря, в 2024 году будет всего пять сокращённых дней. Один из них приходится на 8 мая.

Авторы Нина Важдаева