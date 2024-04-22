Международный день Матери-Земли, Вадим-ключник: Праздники и приметы 22 апреля Государственных и профессиональных праздников 22 апреля в России нет. Обращаем внимание на экологические проблемы планеты Земля, пьём ключевую воду на Вадима – отомкни родники. 22 апреля, 03:00 Какие сегодня, 22 апреля, праздники в России? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Международный день Матери-Земли

Дата в 2024 году: 22 апреля, понедельник.

Международный день Матери-Земли учредила Генеральная Ассамблея ООН. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день Матери-Земли в 2009 году своей резолюцией № A/RES/63/278. В ней отмечается, что термин "Мать-Земля” подчёркивает связь между экологическими системами планеты и человечеством. Считается, что праздник возник на основе Дня деревьев, который раньше отмечали в США 22 апреля.

Цель праздника — укрепить гармонию между людьми и природой, привлечь внимание к экологическим проблемам планеты. В этот день учёные разных стран проводят конференции и обсуждают проблемы экологии. Также проходят семинары, выставки, концерты и другие мероприятия, посвящённые Дню Матери-Земли. Во многих регионах проходят акции по озеленению.

Вадим-ключник

Дата в 2024 году: 22 апреля, понедельник.

Другие названия: Вадим; День отмыкания родников; Вадим – отомкни родники.

Церковное название: преподобномученика Вадима Персидского, архимандрита.

Значение: почтение памяти святого Вадима Персидского.

Икона преподобномученика Вадима Персидского, день памяти которого отмечается Церковью 22 апреля. Фото © Pravoslavie

Народный праздник Вадима-ключника отмечается 22 апреля (по старому стилю 9 апреля). В церковном календаре это дата почтения памяти преподобного мученика Вадима Персидского, архимандрита.

Святой Вадим жил в IV веке в Персии. Он родился в богатой и знатной семье в городе Вифлапаты. В молодости Вадим принял христианство и раздал часть своего наследства. На оставшиеся деньги он построил монастырь в пустыне, где поселился и стал вести монашескую жизнь. К нему присоединилось семеро учеников.

В 376 году во время гонений на христиан, начатых царём Сапором, Вадим и его ученики были арестованы. В течение четырёх месяцев их подвергали пыткам, чтобы заставить отречься от веры и поклониться идолам.

В той же темнице находился христианин Нирсан. Пытки оказались для него невыносимыми, и он отрёкся от Христа. В доказательство отречения ему приказали убить Вадима. Нирсан согласился, но когда вручили меч, его замучила совесть.

Вадим спокойно стоял и ждал казни. Нирсан не сразу смог его убить. В конце концов он отрубил Вадиму голову, но не выдержал мучений совести и убил себя тем же мечом.

На Вадима-ключника люди ходят к источникам, чистят их, набирают родниковую воду, умываются ею и пьют. Считается, что в этот день ключевая вода дарит силы и укрепляет здоровье.

С давних пор существует обряд гадания на больного человека по источнику. Для этого нужно идти к воде, ни с кем не разговаривать по дороге, помолиться на четыре стороны и спросить у воды, выздоровеет ли тот, о ком мыслишь. Если вода останется гладкой и чистой, то человек оправится от болезни и его ждёт долгая жизнь. Если вода начнёт булькать или бурлить, это плохой знак.

Землепашцы в этот день проверяют землю на полях, готова ли она к началу пахотного сезона. Берут комок почвы, немного сдавливают и бросают вниз. Если она рассыпается, то готова к работе; если нет, то необходимо ещё немного подождать.

Природные приметы на 22 апреля

Если восход солнца сопровождается блёклыми бликами, то осадков не будет ещё сутки.

Ветер туман не может разогнать — будет хороший урожай.

Если пошёл дождь, значит, урожай будет обильный.

Раскрылся одуванчик — весна наступила.

К 22 апреля в старину распускались одуванчики. Фото © Pxhere

Именины 22 апреля отмечают:

Гавриил

Вадим.

Авторы Андрей Соколов