Трёхлетняя девочка с голубыми глазами сбежала из дома в Москве 17 апреля, 11:01 В Москве 3-летняя девочка ушла из дома. Обложка © Freepik / senivpetro

На юге Москвы трёхлетняя девочка самостоятельно ушла из дома. Родителям пришлось вызвать спасателей, так как их поиски голубоглазой беглянки результата не дали. О случившемся пишет телеканал "360" со ссылкой на свой источник.

Всё произошло в доме в Гурьевском проезде, 23 корпус 1. Около полудня малышка решила прогуляться и одна вышла на улицу. Родители почти сорок минут самостоятельно искали дочь, обнаружив её пропажу. В итоге они отчаялись и позвонили спасателям. К счастью, девочку нашли и доставили в полицейский участок, куда также вызвали её мать для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске возобновили дело о пропаже студентки Екатерины Завьяловой, которая пропала 21 год назад. Как считает мать пропавшей девушки, в деле может быть замешан местный полицейский, который состоял с Екатериной в близких отношениях. Сам он эту связь отрицает.

Авторы Татьяна Миссуми