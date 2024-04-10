Дело о загадочном исчезновении студентки в Новосибирске возобновят спустя 21 год

В Новосибирске возобновили дело о пропаже студентки Екатерины Завьяловой, которая пропала 21 год назад, пишет kp.ru. Как считает мать пропавшей девушки, в деле может быть замешан местный полицейский, который состоял с девушкой в близких отношениях. Сам он эту связь отрицает.

Завьялова была студенткой медакадемии, снимала комнату в Новосибирске в доме на улице Кропоткина. Она отправилась 2 ноября 2003 года гулять с дочкой хозяйки квартиры. Девушки зашли в кафе "Гараж", познакомились в двумя парнями, а в час ночи Завьялова остановила иномарку, отправилась в клуб "Медиссон" и исчезла.

Мать Елена узнала о пропаже дочери 5 ноября, приехала в Новосибирск, чтобы подать заявление в полицию. Его не приняли, попросили прийти после праздников, 10 ноября. Пока шло время, женщина взяла фотографию и поехала с другом дочери по ночным клубам. Там сказали, что видели Катю одну пьяную. В полиции хоть и приняли заявление 10 ноября, не стали заводить дело, пока женщина не обратилась в областную прокуратуру. До этого дело два месяца подряд направляли из одного района в другой.

"Меня ещё настораживает тот факт, что Катя была знакома с заместителем отдела уголовного розыска данного района (сейчас это высокопоставленный полицейский, — Прим. Life.ru). Он был одним из первых её знакомых в Новосибирске. Он поддерживал с ней связь. Об этом мне рассказывала дочка хозяйки квартиры. Говорила, что Катя поддерживала с ним довольно близкие отношения, хотя сам мужчина отрицает факт их знакомства", — рассказала Елена.

За 20 лет существования заявления работа по поиску девушки была проделана плохо, считают родные пропавшей. Неясно также, искали ли девушку в числе жертв маньяка-убийцы Евгения Чуплинского, орудовавшего на тот момент в окрестностях. В 2024 году знакомая мамы девушки помогла привлечь внимание к этому делу, написав обращение в СК в соцсетях. Этим она привлекла внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина, который поручил расследовать это дело.