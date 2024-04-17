Доля применения российского ПО в ТЭК по количеству лицензий выросла в два раза
В марте 2023 года доля лицензий российского программного обеспечения в ТЭК составляла 21%, а сейчас этот показатель превысил 49%. Об этом сообщил замруководителя Минэнерго Эдуард Шереметцев в ходе круглого стола Комитета по экономической политике Совфеда.
Участники рассмотрели вопросы импортозамещения программного обеспечения в ключевых отраслях экономики и промышленности. Кроме того, на совещании были подведены итоги работы индустриальных центров компетенций, в том числе ИЦК "Электроэнергетика" и "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование".
Как сообщал Life.ru, в марте 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об обеспечении технологической независимости и ввёл запрет на использование иностранного софта для госорганов. Закупить такое ПО можно лишь после согласования с профильным ведомством. В полном объёме мера вступит в силу в 2025 году.
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