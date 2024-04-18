В судьбе людей с какими русскими именами уготованы испытания и печаль Некоторые русские имена имеют довольно непростую историю. Из-за этого их носители могут сталкиваться с серьёзными испытаниями и трудностями. Life.ru рассказывает, какие возможные невзгоды выпадут в судьбе, если назвать ребёнка одним из этих имён. 18 апреля, 16:30 Носителей каких русских имён ждёт тяжёлая судьба? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В последние годы родители часто выбирают для девочек и мальчиков древнерусские имена. Детей стали чаще называть условными Святославами и Златами, а не Алексеями и Катями. Однако при оформлении свидетельства о рождении нужно быть осторожными, иначе есть риск наградить ребёнка тяжёлым бременем с малых лет. Какие русские имена уготовали для человека непростую судьбу?

Русские имена для мальчиков, которые заканчиваются на -слав, -свят, -мир, -бор

Какое значение имени у мальчиков, которое заканчивается на -слав, -свят, -мир, -бор? Такие парни будут сильными, но могут рано погибнуть. Фото © Freepik

Выбирать русское мужское имя с окончаниями -слав, -свят, -мир, -бор нужно очень осторожно. В древности так называли воинов. Они были наделены силой, развитым интеллектом и ловкостью. Однако часто участвовали в сражениях и поэтому погибали в раннем возрасте. Имена, заканчивающиеся на -слав, -свят, -мир, -бор, были распространены в Поморье, а также на острове Рюген.

Яромир

Древнеславянское русское имя наделит своего носители божественной силой. Оно подарит мальчику силу и развитый интеллект, который приведёт к успеху. Но у русского имени Яромир есть и минус: такой человек готов пойти по головам, чтобы добиться результата. Он беспринципный.

Лютомир, Лютобор и другие русские имена с корнем "лют-"

Значение имени и судьба у Лютомиров, Лютоборов печальная. Они будут злыми и могут рано погибнуть. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Так называть ребёнка тоже не стоит. Это имя зарядит его на огромную силу, а также ярость и агрессию. Считается, что Лютобору будет непросто контролировать свои эмоции. Называть мальчика Лютомиром и другими словами с корнем мир- тоже не стоит. Имя несёт в себе негативный контекст и означает "умирать".

Женские русские имена Варвара, Василиса и Авдотья

Такие женские русские имена тоже неблагоприятно повлияют на ребёнка. Например, Василиса вырастет умной выскочкой, которую никто не полюбит. Помимо того, она будет связана с потусторонними силами и по ночам ей начнут сниться кошмары.

Варварами в древние времена, судя по сказкам, называли чародеек. Авдотьи тоже водились со злыми духами и волшебными существами — русалками и водяными.

Анастасия, Марфа и Марья

Анастасия, Марфа, Марья: имя, значение, характер. Такие девочки будут сильными и обаятельными. Фото © Freepik

Такие русские имена для девочек подойдут идеально. В сказках ими часто называют женщин с боевым характером и сильных духом. Если назвать дочку так, то она от природы будет наделена обаянием и красотой.

Емеля из сказки

Полное русское имя звучит как Емельян. Из сказок мы помним, Емеля, сидевший на печи, ленив. Если назвать сына так, он будет много хвастаться, постоянно спать и даже окажется предрасположен к алкоголизму.

Женские имена Любомира, Олеся, Яна, Евлампия, Степанида, Евдокия, Иванна

Значение мужских имён, переделанных на женский лад, положительное. Девушки будут сильными и духом, и характером. Фото © Freepik / prostooleh

Есть категория женских русских имён, которые появились на основе мужских. Звучат они не очень, но зато наделяют своих носительниц положительными свойствами. Считается, что такие дамы будут сильными как духом, так и характером. Более того, они способны завоевать сердце любого мужчины.

Катрина, Катруся

Такие русские имена девочке лучше не давать. Считается, что Катрины и Катруси рождаются ведьмами, которых ждёт одиночество. У девушек не складывается ни в личной жизни, ни на работе. Поэтому лучше выбрать стандартное имя Екатерина.

Имена древнерусских божеств Лада и Ладмира

Значения имён Лада и Ладмира: их ждёт одиночество. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Два этих русских женских имени подарят девушке незавидную участь. В жизни она будет отличной домохозяйкой, вот только это никому не пригодится. Несмотря на отличные навыки в готовке и уборке, носительницы этого русского женского имени будут несчастливы в плане личной жизни. Они долго не смогут найти вторую половинку, которая будет соответствовать их ожиданиям. Всё дело в остром языке Лад, который мешает построить крепкие отношения.

Святовита

Русское имя для девочек звучит странновато, но оно положительно скажется на носительнице. Принесёт в её дом плодородие и удачу. Однако у Святовиты есть и минусы. Во взрослом возрасте она будет склонна к употреблению горячительных напитков в больших количествах. Также есть вероятность, что такая дама будет менять парней как перчатки.

Карина — богиня гнева

Это русское женское имя связано с богиней по имени Кара. Считается, что именно из-за неё люди впадают в ярость и громко кричат, вопят. Поэтому не исключено, что Карина вырастет истеричкой. Также такие девочки подвержены вредным привычкам.

Русские мужские имена Кудеяр и Фома

Из-за таких имён над ребёнком наверняка будут смеяться, но судьба им уготована счастливая. Считается, что на Руси клады находили чаще других люди именно с этими именами. Они обладают развитым интеллектом, хитростью и смекалкой. Благодаря этому добьются больших успехов в жизни.

Иван, Алёна и Алексей

Какое значение мужских имён Кудеяр и Фома? Они легко смогут отыскать клад. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Носителям таких русских имён не повезёт. Издревле считается, что им довольно легко привить своё мнение и подчинить их. Они будут подвержены влиянию инфоцыган и экстрасенсов. Также не исключено, что Вани, Алёны и Лёши быстро попадут в дурную компанию.

Елисей

Такое русское имя мальчику давать можно и даже нужно. В этом случае он вырастет с крепким характером, высоким интеллектом и нечеловеческой силой. Однако у мужского имени Елисей есть и минусы. Не исключены бесконтрольные приступы гнева и сильная агрессия. Также Елисеи подвержены одиночеству.

Русские имена влияют на людей настолько сильно, что по ним заранее можно определить, куда судьба приведёт человека через много лет. Ранее Life.ru писал о том, как чаще всего зовут завсегдатаев камер.

Авторы Никита Фартов