Хуснуллин проверил ход восстановления жилых домов в Мариуполе
Хуснуллин проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов в Мариуполе. Обложка © Telegram / Марат Хуснуллин
Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Мариуполь, чтобы проверить ход восстановления жилых зданий и социально значимых объектов. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Больница интенсивного лечения в Мариуполе. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
"Посетил с рабочим визитом ДНР и первым делом в Мариуполе заехал проверить, как идёт восстановление больницы интенсивного лечения, крупнейшей в городе", — написал он в своём телеграм-канале.
Открытие детского сада "Орешек". Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
Кроме того, он принял участие в открытии детского сада "Орешек" на 110 детей, а также ознакомился с ходом второго этапа благоустройства Приморского парка. Не обошлось и без обхода квартир, которые ещё два года назад планировали сносить, а сегодня они уже ждут новых жильцов.
Хуснуллин проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов в Мариуполе. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
"Осмотрел многоэтажки, которые ещё два года назад изначально планировали сносить. Но в итоге всё же решили поддержать инициативу города и восстанавливать силами "Единого заказчика" не только сами здания, но и пострадавшие квартиры в них. В 200 квартирах сейчас идут работы, а в двух десятках — уже завершены", — добавил Хуснуллин.
Также вице-премьер отметил, что в этом году в Мариуполе планируется открыть 35 километров городских дорог, полторы тысячи фасадов и 150 дворов. А для возрождения экономического и промышленного потенциала в присоединённых регионах была создана свободная экономическая зона. По словам политика, в реестре находятся уже 36 донецких компаний, которые обеспечат работой около 19 тысяч человек и откроют 3,6 тысячи новых вакансий.
Напомним, в феврале этого года Хуснуллин отчитался о восстановлении почти всех многоквартирных домов Мариуполя. В городе удалось отремонтировать почти всё жильё, которое было повреждено в результате обстрелов со стороны украинских военных. Чиновник назвал это самым масштабным инфраструктурным проектом на сегодняшний день, а также добавил, что в общей сложности в работах в новых регионах задействованы около 40 тысяч строителей.