Хуснуллин проверил ход восстановления жилых домов в Мариуполе

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Мариуполь, чтобы проверить ход восстановления жилых зданий и социально значимых объектов. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Больница интенсивного лечения в Мариуполе. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

"Посетил с рабочим визитом ДНР и первым делом в Мариуполе заехал проверить, как идёт восстановление больницы интенсивного лечения, крупнейшей в городе", — написал он в своём телеграм-канале.

Открытие детского сада "Орешек". Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

Кроме того, он принял участие в открытии детского сада "Орешек" на 110 детей, а также ознакомился с ходом второго этапа благоустройства Приморского парка. Не обошлось и без обхода квартир, которые ещё два года назад планировали сносить, а сегодня они уже ждут новых жильцов.

Хуснуллин проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов в Мариуполе. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

"Осмотрел многоэтажки, которые ещё два года назад изначально планировали сносить. Но в итоге всё же решили поддержать инициативу города и восстанавливать силами "Единого заказчика" не только сами здания, но и пострадавшие квартиры в них. В 200 квартирах сейчас идут работы, а в двух десятках — уже завершены", — добавил Хуснуллин.

Также вице-премьер отметил, что в этом году в Мариуполе планируется открыть 35 километров городских дорог, полторы тысячи фасадов и 150 дворов. А для возрождения экономического и промышленного потенциала в присоединённых регионах была создана свободная экономическая зона. По словам политика, в реестре находятся уже 36 донецких компаний, которые обеспечат работой около 19 тысяч человек и откроют 3,6 тысячи новых вакансий.