Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 12:24

Хуснуллин проверил ход восстановления жилых домов в Мариуполе

Хуснуллин проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов в Мариуполе. Обложка © Telegram / Марат Хуснуллин

Хуснуллин проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов в Мариуполе. Обложка © Telegram / Марат Хуснуллин

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Мариуполь, чтобы проверить ход восстановления жилых зданий и социально значимых объектов. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Больница интенсивного лечения в Мариуполе. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

Больница интенсивного лечения в Мариуполе. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

"Посетил с рабочим визитом ДНР и первым делом в Мариуполе заехал проверить, как идёт восстановление больницы интенсивного лечения, крупнейшей в городе", — написал он в своём телеграм-канале.

Открытие детского сада "Орешек". Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

Открытие детского сада "Орешек". Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

Кроме того, он принял участие в открытии детского сада "Орешек" на 110 детей, а также ознакомился с ходом второго этапа благоустройства Приморского парка. Не обошлось и без обхода квартир, которые ещё два года назад планировали сносить, а сегодня они уже ждут новых жильцов.

Хуснуллин проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов в Мариуполе. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

Хуснуллин проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов в Мариуполе. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

"Осмотрел многоэтажки, которые ещё два года назад изначально планировали сносить. Но в итоге всё же решили поддержать инициативу города и восстанавливать силами "Единого заказчика" не только сами здания, но и пострадавшие квартиры в них. В 200 квартирах сейчас идут работы, а в двух десятках — уже завершены", — добавил Хуснуллин.

Также вице-премьер отметил, что в этом году в Мариуполе планируется открыть 35 километров городских дорог, полторы тысячи фасадов и 150 дворов. А для возрождения экономического и промышленного потенциала в присоединённых регионах была создана свободная экономическая зона. По словам политика, в реестре находятся уже 36 донецких компаний, которые обеспечат работой около 19 тысяч человек и откроют 3,6 тысячи новых вакансий.

"Автодор" отремонтирует более 17 км улично-дорожной сети в Мариуполе
"Автодор" отремонтирует более 17 км улично-дорожной сети в Мариуполе

Напомним, в феврале этого года Хуснуллин отчитался о восстановлении почти всех многоквартирных домов Мариуполя. В городе удалось отремонтировать почти всё жильё, которое было повреждено в результате обстрелов со стороны украинских военных. Чиновник назвал это самым масштабным инфраструктурным проектом на сегодняшний день, а также добавил, что в общей сложности в работах в новых регионах задействованы около 40 тысяч строителей.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Марат Хуснуллин
  • Правительство РФ
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров