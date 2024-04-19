10 неочевидных признаков, что у человека, с которым вы общаетесь, не все дома Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш знакомый вдруг перестал бриться или стал отказываться от встреч? Не все признаки психических проблем очевидны. Life.ru собрал 10 незаметных, но важных сигналов, на которые стоит обратить внимание. 19 апреля, 15:30 Как понять, что вы связались с сумасшедшим? Обложка © Freepik

Наверняка каждый из нас время от времени сталкивался с людьми, чьё поведение вызывает вопросы. А иногда и тревогу. В этой статье мы поделимся десятью не слишком очевидными признаками того, что с вашим собеседником что-то не так. Приготовьтесь узнать много нового и, возможно, кое-что даже о себе.

1. Гигиена пошла под откос

Неочевидные признаки психических проблем: на что обратить внимание. Фото © Freepik

Если ваш знакомый начал забывать о простейших гигиенических процедурах, например, не чистит зубы или по три дня ходит в одной футболке, возможно, у него начались проблемы с психикой. Неопрятность — это прямой признак депрессивных состояний.

2. Дом без уюта

Дом — это наша крепость. Но если жилище напоминает склад отбросов или таинственный лабиринт из пустых банок и пакетов от доставки еды, возможно, пришло время беспокоиться.

3. Мастер перевоплощений

Сегодня он в роли весельчака, завтра — затворник, который не выходит из комнаты. Резкие перепады настроения часто оказываются признаком глубоких внутренних проблем. Подумайте об этом, чтобы присмотреться повнимательнее к другу.

4. Гастрономическое безразличие

Как распознать скрытые симптомы психических расстройств. Фото © Freepik

Если человек вдруг перестал есть или, наоборот, начал поглощать еду в колоссальных объёмах, это также может говорить о некоторых психологических трудностях. Отказ от еды или обжорство часто сопровождаются стрессами и депрессией.

5. Переселился в виртуальный мир

Человек слишком увлёкся социальными сетями? Если приятель постоянно находится в "виртуальной реальности", возможно, он пытается избежать проблем в реальном мире. Эскапизм через Интернет — частый спутник одиночества и депрессии.

6. Нетерпимость критики

Раздражение на любые замечания или критику, даже самую нейтральную, может указывать на пониженную самооценку и внутренние конфликты.

7. Капитан Очевидность

10 тонких сигналов, что у человека проблемы с психикой. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если ваш собеседник начинает бесконечно повторять очевидные вещи, задавать один и тот же вопрос снова и снова, это может быть признаком неврологических расстройств, таких как шизофрения или тревожное расстройство.

8. Проблемы со сном

Изменения в режиме сна — ещё один тревожный звонок. Спать по полдня или полностью игнорировать потребность отдыхать — эти оба симптома могут говорить о депрессии или биполярном расстройстве.

9. Встречам — нет

Избегание социальных контактов любой ценой и постоянные отказы от предложений провести время в компании могут быть знаком того, что человек чувствует себя не на своём месте или испытывает социальную тревогу.

10. Эмоциональные качели

Скрытые признаки психического недомогания: список для внимательных. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чрезмерные эмоциональные всплески или, наоборот, полное их отсутствие могут указывать на серьёзные психические расстройства. Стабильность чувств — это не про них.

Конечно, каждый из этих признаков в отдельности не говорит о наличии психических проблем, но если вы заметили несколько из них у одного человека, то это повод более внимательно присмотреться и, возможно, предложить ему профессиональную помощь. В любом случае поддержка и понимание могут сыграть ключевую роль в жизни вашего знакомого. Не стесняйтесь проявлять заботу и интерес к жизни ваших близких — ведь иногда даже простой разговор может стать первым шагом к выздоровлению.

Авторы Сергей Трофимов