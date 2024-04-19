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19 апреля, 12:55

Отпросился покататься на велосипеде и пропал: В Подмосковье ищут особенного мальчика Кирилла Ерёмина

В Подмосковье неделю ищут подростка, который уехал кататься с дачи на велосипеде

Пропавший мальчик из Подмосковья Кирилл Ерёмин. Обложка © Пресс-служба "ЛизаАлерт"

Пропавший мальчик из Подмосковья Кирилл Ерёмин. Обложка © Пресс-служба "ЛизаАлерт"

В Московской области ищут пропавшего 15-летнего Кирилла Ерёмина. На прошлых выходных мальчик поехал со своей бабушкой на дачу в посёлок Малиновые Луга в Орехово-Зуевском муниципальном районе и отпросился покататься на велосипеде. В тот день бабушка, которая в одиночку занимается воспитанием Кирилла, видела своего особенного внука в последний раз.

Пропавший мальчик Кирилл Ерёмин. Фото © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Пропавший мальчик Кирилл Ерёмин. Фото © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

"Мальчик, которого мы ищем, может оказаться где угодно. Нам очень важны и нужны свидетельства", — сообщили Life.ru в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Поисковые службы и местные жители активно ищут Кирилла. Волонтёры и спасатели проверили водоёмы, чердаки, подвалы, свалки и другие подозрительные места, но пока что мальчика так и не нашли. В поисках принимают участие 200 человек, а беспилотники уже сделали 8769 снимков. Автомобилистов просят проверить видео с регистраторов.

Если вы видели Кирилла 13 апреля (или позже) в электричке, любом другом транспорте, на улице или где-либо ещё, сообщите на горячую линию отряда "ЛизаАлерт" по номеру 8 (800) 700-54-52.

Трёхлетняя девочка с голубыми глазами сбежала из дома в Москве
Трёхлетняя девочка с голубыми глазами сбежала из дома в Москве

А ранее Life.ru писал, что полиция в Калининграде ищет двух девочек-подростков. Девочки ушли из дома по улице Борзова около 21:30, однако до сих пор их местонахождение неизвестно.

Дарья Нарыкова
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