Отпросился покататься на велосипеде и пропал: В Подмосковье ищут особенного мальчика Кирилла Ерёмина
В Подмосковье неделю ищут подростка, который уехал кататься с дачи на велосипеде
Пропавший мальчик из Подмосковья Кирилл Ерёмин. Обложка © Пресс-служба "ЛизаАлерт"
В Московской области ищут пропавшего 15-летнего Кирилла Ерёмина. На прошлых выходных мальчик поехал со своей бабушкой на дачу в посёлок Малиновые Луга в Орехово-Зуевском муниципальном районе и отпросился покататься на велосипеде. В тот день бабушка, которая в одиночку занимается воспитанием Кирилла, видела своего особенного внука в последний раз.
Пропавший мальчик Кирилл Ерёмин. Фото © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт"
"Мальчик, которого мы ищем, может оказаться где угодно. Нам очень важны и нужны свидетельства", — сообщили Life.ru в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Поисковые службы и местные жители активно ищут Кирилла. Волонтёры и спасатели проверили водоёмы, чердаки, подвалы, свалки и другие подозрительные места, но пока что мальчика так и не нашли. В поисках принимают участие 200 человек, а беспилотники уже сделали 8769 снимков. Автомобилистов просят проверить видео с регистраторов.
Если вы видели Кирилла 13 апреля (или позже) в электричке, любом другом транспорте, на улице или где-либо ещё, сообщите на горячую линию отряда "ЛизаАлерт" по номеру 8 (800) 700-54-52.
А ранее Life.ru писал, что полиция в Калининграде ищет двух девочек-подростков. Девочки ушли из дома по улице Борзова около 21:30, однако до сих пор их местонахождение неизвестно.