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19 апреля, 12:53

Тюльпановая поляна украсила стенд Белгородской области на выставке "Россия"

Тюльпановая поляна украсила стенд Белгородской области на проходящей на ВДНХ Международной выставке-форуме "Россия". Насладиться красотой цветов и их ароматом можно в 75-м павильоне.

На стенде Белгородской области на выставке "Россия" в Москве расцвели тюльпаны. Видео © Life.ru

Кстати, с 16 по 21 апреля на стенде Белгородчины проходят дни строительства и архитектуры региона. Посетители выставки получат уникальную возможность познакомиться и погрузиться в деятельность проектировщиков, инженеров, архитекторов, а также строителей. Всех гостей ждут мастер-классы, викторины, розыгрыши и интерактивы.

А в начале января на выставке "Россия" поддержали пострадавшую от обстрелов Белгородскую область. Стенд региона был украшен сотнями тюльпанов, которые сюда массово несли посетители выставки в знак поддержки подвергаемых ежедневным обстрелам соотечественников.

На выставке-форуме "Россия" запустили юбилейный пятый сезон "Большой перемены"
На выставке-форуме "Россия" запустили юбилейный пятый сезон "Большой перемены"
Обложка ©

Кадр из видео Life.ru

Наталья Исакова
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