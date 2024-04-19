Тюльпановая поляна украсила стенд Белгородской области на выставке "Россия"
Тюльпановая поляна украсила стенд Белгородской области на проходящей на ВДНХ Международной выставке-форуме "Россия". Насладиться красотой цветов и их ароматом можно в 75-м павильоне.
На стенде Белгородской области на выставке "Россия" в Москве расцвели тюльпаны. Видео © Life.ru
Кстати, с 16 по 21 апреля на стенде Белгородчины проходят дни строительства и архитектуры региона. Посетители выставки получат уникальную возможность познакомиться и погрузиться в деятельность проектировщиков, инженеров, архитекторов, а также строителей. Всех гостей ждут мастер-классы, викторины, розыгрыши и интерактивы.
А в начале января на выставке "Россия" поддержали пострадавшую от обстрелов Белгородскую область. Стенд региона был украшен сотнями тюльпанов, которые сюда массово несли посетители выставки в знак поддержки подвергаемых ежедневным обстрелам соотечественников.
Кадр из видео Life.ru