Тюльпановая поляна украсила стенд Белгородской области на выставке "Россия"

Тюльпановая поляна украсила стенд Белгородской области на проходящей на ВДНХ Международной выставке-форуме "Россия". Насладиться красотой цветов и их ароматом можно в 75-м павильоне.

На стенде Белгородской области на выставке "Россия" в Москве расцвели тюльпаны. Видео © Life.ru

Кстати, с 16 по 21 апреля на стенде Белгородчины проходят дни строительства и архитектуры региона. Посетители выставки получат уникальную возможность познакомиться и погрузиться в деятельность проектировщиков, инженеров, архитекторов, а также строителей. Всех гостей ждут мастер-классы, викторины, розыгрыши и интерактивы.