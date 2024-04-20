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Регион
20 апреля, 11:07

ВСУ потеряли до 355 бойцов в зоне действия Центральной группировки ВС России

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки лишились до 355 бойцов в зоне действия Центральной группировки российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново Донецкой Народной Республики (ДНР)", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что ВСУ также потеряли две боевые машины пехоты и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы военные ВС РФ уничтожили чешскую самоходную пушку Dana, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30.

Видео с прицела: Российские десантники показали ликвидацию группы снайперов ВСУ и сдачу их подкрепления в плен
Видео с прицела: Российские десантники показали ликвидацию группы снайперов ВСУ и сдачу их подкрепления в плен

А ранее Life.ru рассказывал, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 610 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ. Кроме того, российским военным удалось уничтожить множество вооружений противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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