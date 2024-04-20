ВСУ потеряли до 355 бойцов в зоне действия Центральной группировки ВС России

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки лишились до 355 бойцов в зоне действия Центральной группировки российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново Донецкой Народной Республики (ДНР)", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что ВСУ также потеряли две боевые машины пехоты и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы военные ВС РФ уничтожили чешскую самоходную пушку Dana, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30.