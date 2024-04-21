Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 08:18

Недостаток сна и жирная пища оказались вреднее алкоголя, выяснили учёные

Американские учёные заявили, что недостаток сна и вредная пища ухудшают память

Жирная пища, сладкие напитки и недостаток сна оказывают более негативное влияние на здоровье, чем алкоголь. К такому выводу пришли сотрудники Университета Южной Калифорнии, которые провели исследование относительно образа жизни и питания.

Специалисты подтвердили свою теорию благодаря эксперименту с грызунами. Оказалось, что мыши не только набрали лишние килограммы, но и стали плохо запоминать информацию. Не менее плачевное воздействие оказывает и недостаток сна. По словам американских учёных, если люди мало спят, это приведёт к усталости, ухудшению памяти и когнитивных способностей.

Кроме того, пристрастие к булочкам, конфетам и другим сладостям также ухудшает умственные способности. Специалисты напомнили, что неправильные пищевые привычки и продукты питания, где содержится много трансжиров и подобных ингредиентов, приводят к ожирению.

Чипсы и газировка оказались вреднее табака
Чипсы и газировка оказались вреднее табака

А ранее эндокринолог предупредила, что любимая еда миллионов людей отшибает память. Специалист рассказала, что вредная пища снижает уровень ацетилхолина — нейромедиатора, который помогает кодировать информацию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Новости науки
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров