Недостаток сна и жирная пища оказались вреднее алкоголя, выяснили учёные

Жирная пища, сладкие напитки и недостаток сна оказывают более негативное влияние на здоровье, чем алкоголь. К такому выводу пришли сотрудники Университета Южной Калифорнии, которые провели исследование относительно образа жизни и питания.

Специалисты подтвердили свою теорию благодаря эксперименту с грызунами. Оказалось, что мыши не только набрали лишние килограммы, но и стали плохо запоминать информацию. Не менее плачевное воздействие оказывает и недостаток сна. По словам американских учёных, если люди мало спят, это приведёт к усталости, ухудшению памяти и когнитивных способностей.

Кроме того, пристрастие к булочкам, конфетам и другим сладостям также ухудшает умственные способности. Специалисты напомнили, что неправильные пищевые привычки и продукты питания, где содержится много трансжиров и подобных ингредиентов, приводят к ожирению.