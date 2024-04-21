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21 апреля, 10:15

В Крыму назвали ключевым для жителей полуострова указ Путина

Глава крымской миссии Смирнов назвал ключевым указ Путина о реабилитации народов

Указ президента России Владимира Путина о реабилитации народов Крыма, подписанный ровно десять лет назад, стал ключевым в обеспечении межнационального мира и согласия на полуострове. Об этом заявил председатель региональной межнациональной миссии Заур Смирнов по случаю Дня возрождения реабилитированных народов.

"Указ <...> сыграл ключевую роль в обеспечении межнационального мира и согласия на полуострове, в том числе в условиях проведения СВО", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам Смирнова, на фоне попыток Запада дестабилизировать ситуацию в России через национальный вопрос документ также объединил бойцов разных национальностей, выполняющих задачи в зоне проведения спецоперации.

А глава Крыма Сергей Аксёнов, поздравляя крымчан с годовщиной подписания документа, отметил, что за последние десять лет на обустройство граждан из числа реабилитированных народов выделено более 18 миллиардов рублей. На эти деньги, в частности, построены десятки объектов инженерной инфраструктуры, образования и социальной сферы, а более тысячи человек получили бесплатное жильё.

Более того, ежегодно издаются десятки наименований книг на языках реабилитированных народов, государство поддерживает их средства массовой информации, делает много для сохранения традиций, духовности и культуры.

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Напомним, 21 апреля 2014 года Владимир Путин подписал указ о реабилитации народов Крыма, пострадавших от сталинских репрессий. В документе идёт речь о крымских татарах, армянах, немцах и греках. Позднее в ходе поездки на полуостров бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони глава государства сообщил, что в указ добавили итальянцев.

Обложка ©

Unsplash / Dmitry Bogatyrev

Матвей Константинов
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