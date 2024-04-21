"Путь гармонизации": На выставке "Россия" объяснили, почему айкидо — это не дисциплина для самоутверждения

На Международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье, 21 апреля, проходит лекторий "Айкидо без границ" при участии Минспорта и российского общества "Знание". Поделиться со слушателями историей возникновения данного вида боевого искусства на ВДНХ пришёл первый заместитель исполнительного директора Национального совета айкидо России (НСАР) Виктор Сосновский. В беседе с Life.ru он назвал айкидо "одной из ниточек", по которым в нынешних реалиях можно связать нашу страну с иностранными государствами.

Эксперты рассказывают об участии в лектории "Айкидо без границ". Видео © Life.ru

"Для нас важно создать те продукты, которые будут интересны с точки зрения просветительской деятельности. Это и спортивная дипломатия, и образ будущего, и стратегия развития айкидо. <...> Так как это не спорт и общение продолжается, это одна из ниточек, по которым мы можем связывать нашу страну с другими странами", — отметил Сосновский.

Он пояснил, что в айкидо, так как это не спортивная дисциплина, нет никакой "отмены" РФ. В частности, россияне продолжают спокойно ездить на международные соревнования в Японию, Китай и другие страны. В свою очередь главный тренер Федерации айкидо России Иван Егоров подчеркнул, что айкидо — это не та дисциплина, где нужно самоутверждаться и доказывать остальным свою крутость.

"Это не совсем спорт, "ай" — это "гармония", "ки" — "энергия", "до" — "путь". Это путь гармонизации энергии, путь исцеления", — добавил Егоров.

Айкидо — комплекс восточных единоборств, основанный на уклонении от ударов противника, когда приёмы атакующего используются против него самого.