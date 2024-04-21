"Путь гармонизации": На выставке "Россия" объяснили, почему айкидо — это не дисциплина для самоутверждения
Лекторий "Айкидо без границ" стартовал на выставке "Россия"
На Международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье, 21 апреля, проходит лекторий "Айкидо без границ" при участии Минспорта и российского общества "Знание". Поделиться со слушателями историей возникновения данного вида боевого искусства на ВДНХ пришёл первый заместитель исполнительного директора Национального совета айкидо России (НСАР) Виктор Сосновский. В беседе с Life.ru он назвал айкидо "одной из ниточек", по которым в нынешних реалиях можно связать нашу страну с иностранными государствами.
Эксперты рассказывают об участии в лектории "Айкидо без границ". Видео © Life.ru
"Для нас важно создать те продукты, которые будут интересны с точки зрения просветительской деятельности. Это и спортивная дипломатия, и образ будущего, и стратегия развития айкидо. <...> Так как это не спорт и общение продолжается, это одна из ниточек, по которым мы можем связывать нашу страну с другими странами", — отметил Сосновский.
Он пояснил, что в айкидо, так как это не спортивная дисциплина, нет никакой "отмены" РФ. В частности, россияне продолжают спокойно ездить на международные соревнования в Японию, Китай и другие страны. В свою очередь главный тренер Федерации айкидо России Иван Егоров подчеркнул, что айкидо — это не та дисциплина, где нужно самоутверждаться и доказывать остальным свою крутость.
"Это не совсем спорт, "ай" — это "гармония", "ки" — "энергия", "до" — "путь". Это путь гармонизации энергии, путь исцеления", — добавил Егоров.
Айкидо — комплекс восточных единоборств, основанный на уклонении от ударов противника, когда приёмы атакующего используются против него самого.
Как ранее сообщал Life.ru, фестиваль "Айкидо без границ" стартовал на выставке "Россия" ещё накануне, 20 апреля. К участию в мероприятиях подано более 500 заявок более чем из десяти регионов страны.
Life.ru