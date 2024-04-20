Life.ru снял самую массовую зарядку в истории РФ, в ней поучаствовали почти шесть тысяч человек

На выставке-форуме "Россия", проходящей на московском ВДНХ, установили национальный рекорд по массовой зарядке. На протяжении 20 минут 5773 участника, среди которых как молодёжь, так и старшее поколение, выполняли простые и энергичные упражнения на площади у одного из павильонов. Всем со сцены руководил олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный. Life.ru снял, как это было.

На выставке "Россия" установили национальный рекорд по массовой зарядке. Видео © Life.ru

А по телемосту в зарядке приняли участие жители Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Кировской области. Когда она закончилась, на сцену вышли представители Книги рекордов России. Они вручили соответствующие сертификаты генеральному директору выставки Наталье Виртуозовой и организатору мероприятия, двукратному олимпийскому чемпиону по боксу Олегу Саитову.