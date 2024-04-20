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20 апреля, 14:03

Life.ru снял самую массовую зарядку в истории РФ, в ней поучаствовали почти шесть тысяч человек

На выставке "Россия" установили национальный рекорд по массовой зарядке

На выставке-форуме "Россия", проходящей на московском ВДНХ, установили национальный рекорд по массовой зарядке. На протяжении 20 минут 5773 участника, среди которых как молодёжь, так и старшее поколение, выполняли простые и энергичные упражнения на площади у одного из павильонов. Всем со сцены руководил олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный. Life.ru снял, как это было.

На выставке "Россия" установили национальный рекорд по массовой зарядке. Видео © Life.ru

А по телемосту в зарядке приняли участие жители Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Кировской области. Когда она закончилась, на сцену вышли представители Книги рекордов России. Они вручили соответствующие сертификаты генеральному директору выставки Наталье Виртуозовой и организатору мероприятия, двукратному олимпийскому чемпиону по боксу Олегу Саитову.

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Ранее в Доме молодёжи на выставке-форуме "Россия" запустили пятый сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена". О старте самого масштабного проекта для детей и подростков в стране со сцены объявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. На торжественной церемонии присутствовали финалисты прошлых лет, а также педагоги-наставники и близкие участников.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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